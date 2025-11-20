La Junta de OIEA exige de Irán cumplir sus obligaciones nucleares tras bombardeos de junio

Viena, 20 nov (EFE).- La Junta de Gobernadores del OIEA, la agencia nuclear de la ONU, adoptó este jueves una resolución que insta a Irán a «cumplir plena y puntualmente con sus obligaciones legales», exigidas en pasados dictámenes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre su controvertido programa nuclear.

Tras los bombardeos de Israel y EEUU de las principales instalaciones nucleares iraníes en junio pasado, los expertos del OIEA siguen sin acceder a esos lugares ni tienen información sobre unos 440 kilos de uranio altamente enriquecido, un material que podría ser usado para fabricar bombas nucleares.

Por eso, señala el texto aprobado por una mayoría de los 35 países miembros de la Junta, Irán debe «extender una cooperación completa y rápida al OIEA, incluida la entrega de toda la información y el acceso que el Organismo solicite». EFE

