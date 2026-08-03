La Junta de Paz asegura que Ejército israelí se retirará de Gaza cuando Hamás se desarme

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Jerusalén, 3 ago (EFE).- La Junta de Paz, organización internacional impulsada por Donald Trump para la reconstrucción de Gaza, aseguró este lunes que la «retirada total» del Ejército israelí «más allá de la línea amarilla» en la Franja se producirá cuando el grupo islamista palestino Hamás se desarme por completo.

«Contrariamente a informes inexactos, cabe señalar que la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) más allá de la línea amarilla solo se producirá una vez que se complete el desarme, tal como Hamás se comprometió con los mediadores. Esto aplica tanto a las armas ligeras como a las pesadas, así como a los túneles», afirmó el organismo liderado por el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov en su perfil de X.

La institución también informó de que este lunes tuvo lugar una reunión entre Mladenov y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que el futuro de Gaza se abordó de forma «constructiva y exhaustiva». EFE

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