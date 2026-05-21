La Junta de Trump para Gaza advierte a Israel: «No basta con las obligaciones palestinas»

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Naciones Unidas, 21 may (EFE).- Nickolay Mladenov, alto representante para Gaza de la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, exigió este jueves a Israel ante la ONU que cumpla con sus obligaciones recogidas en el acuerdo para la reconstrucción de la Franja y aseguró que no basta solo con las de Palestina.

Así lo afirmó Mladenov durante su comparecencia ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la cuestión palestina en la que presentó el informe semestral sobre la aplicación del plan para poner fin al conflicto en Gaza, también conocido como el plan de paz de Trump, que fue respaldado por el Consejo de Seguridad, con la abstención de China y Rusia.

«La aplicación (del plan) no puede prosperar con las obligaciones palestinas. Los asesinatos que continúan y las limitaciones impuestas por Israel siguen dando forma a las percepciones diarias de los palestinos acerca de si la guerra ha terminado y si este proceso puede dar lugar realmente a la recuperación», declaró Mladenov.

El alto representante recordó que la hoja de ruta se elaboró «en torno al principio de reciprocidad y verificación». «Las obligaciones son aplicables a todas las partes», enfatizó.

Mladenov celebró que el acuerdo de alto el fuego, vigente desde el 19 de enero de 2025, siga aguantando, aunque reconoció que no de la manera idónea, y que las armas «prácticamente se han silenciado en Gaza».

Sin embargo, Ramiz Alakbarov, coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, aseguró unos minutos antes que «los ataques israelís prosiguen casi a diario», causando decenas de víctimas mortales, y que se han registrado «acciones armadas por parte de Hamás y otros grupos palestinos».

«Todas las violaciones podrían dar al traste con lo que se ha construido con tanto denuedo, y este consejo debería exigir la mayor moderación y el cumplimiento de los compromisos y adquiridos por todas las partes», apuntó.

El alto representante lamentó que todavía «no hay recuperación en Gaza», una afirmación que sustentó en el hecho de que el 80 % de los edificios en la Franja están destruidos o dañados, más de un millón de personas viven en tiendas de campaña y entre los escombros, escasea el agua y tanto el sistema educativo y como el de salud están destrozados.

Al menos 883 palestinos han muerto en Gaza por ataques israelíes durante el alto el fuego, según el informe publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja. Otros 2.648 han resultado heridos.

En total, son 72.775 los muertos en Gaza a causa de la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel comenzó los bombardeos en represalia por el ataque de las milicias gazatíes ese mismo día a su territorio, en el que mataron a 1.200 israelíes y tomaron como rehenes a 251. EFE

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