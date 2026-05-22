La Junta Electoral turca respalda la destitución de la cúpula del partido líder opositor

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Estambul, 22 may (EFE).- La Junta Electoral Suprema de Turquía (YSK) rechazó este viernes el recurso del partido líder de la oposición, el socialdemócrata CHP, contra la sentencia judicial que ayer anuló el resultado del congreso en el que en 2023 fue elegida la actual directiva, que queda destituida.

Esa decisión judicial ha anulado la elección de Özgür Özel al frente del CHP y devuelve el mando a su antecesor, Kemal Kiliçdaroglu, argumentando que hubo pucherazo.

Kiliçdaroglu dijo que se considera el legítimo jefe del partido mientras que Özel se niega a reconocer su destitución, decretada por el tribunal como medida cautelar.

Kiliçdaroglu anuló hoy el recurso presentado por el partido ante el Tribunal Supremo, aunque esta Corte ha admitido una segunda apelación en nombre de Özel, informa el diario turco Cumhuriyet.

Özel ha prometido no abandonar la sede central del partido al menos hasta el domingo 31 de mayo, cuando termina la tradicional Fiesta del Cordero.

También ha acusado al Gobierno del islamista Recep Tayyip Erdogan de utilizar la Judicatura para controlar a los partidos de la oposición.

Kemal Kiliçdaroglu, elegido líder en 2010, perdió el cargo en el congreso de 2023 contra Özel, pero un año más tarde, un miembro del partido interpuso denuncia por una supuesta compra de votos y pidió anular los resultados, ante lo que la Fiscalía inició la investigación que ha llevado a esta sentencia.

En respuesta a esa presión judicial, el partido celebró el pasado noviembre un congreso ordinario en el que Özel fue reelegido por unanimidad de los 1.333 delegados.

La Internacional Socialista, a la que pertenece el CHP, se ha declarado este viernes «sumamente preocupada» por el caso, que califica de «claramente ilegal» y «parte de una estrangulación constitucional continua y de una persecución sistemática dirigida contra opositores políticos».

Seguidores del CHP llevaron a cabo este viernes numerosas marchas en diversos barrios de Estambul, con pancartas y esloganes como «No nos rendiremos».

El CHP fue el más votado de las elecciones municipales de 2024, en las que el partido islamista AKP de Erdogan sufrió su primera derrota en 23 años, y lidera las encuestas para los próximos comicios parlamentarios, previstos para 2028.

Desde aquellas elecciones, numerosos alcaldes del CHP han sido detenidos y destituidos, incluido el de Estambul, Ekrem İmamoğlu, que iba a disputar la presidencia a Erdogan en 2028.EFE

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