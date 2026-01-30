La junta militar birmana proclama su victoria en los recientes comicios sin oposición

2 minutos

Bangkok, 30 ene (EFE).- El partido de la junta militar que detenta el poder en Birmania (Myanmar) desde el golpe de Estado de 2021 proclamó haber arrasado en los recientes comicios en el país, que se celebraron en tres fases, la última el pasado domingo, y sin oposición prodemocrática.

Según los resultados divulgados hasta este viernes por la Comisión Electoral, controlada por el Ejército, y recogidos por medios afines a la junta, el oficialista Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), que representa a los militares, se ha hecho con alrededor de 300 escaños del total de 420 en liza (entre ambas cámaras parlamentarias).

Con estos últimos resultados, el USDP se ha asegurado los respaldos suficientes para elegir en el Parlamento a los tres vicepresidentes del nuevo gobierno, así como al presidente, posición que se autoadjudicó de manera interina en julio pasado el líder de la junta, el general Min Aung Hlaing.

Hasta ahora no está confirmada la posición que ocupará el general de 69 años en la nueva Administración, respaldada por China y Rusia y que busca normalizar las relaciones la comunidad internacional.

Otros partidos pequeños, integrados o liderados por personas cercanas al Ejército, han ganado cerca de una treintena de escaños, según los resultados parciales que la junta ha ido publicando a desde la primera ronda electoral, celebrada el 28 de diciembre.

Varios legisladores electos están sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea debido a su papel en la junta militar, acusada de numerosos ataques contra la población civil desde la asonada, que acabó con un gobierno democrático liderado por la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, presa desde entonces.

En estas votaciones, señaladas como fraudulentas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y multitud de países, la junta impidió la participación de formaciones y líderes prodemocráticos, algunos de los cuales sumaron a la lucha armada desde la asonada y mantienen combates con el Ejército por el control de territorios.

Los comicios no se celebraron en al menos 56 municipios y decenas de vecindarios también fueron excluidos del proceso electoral por tratarse de territorios no controlados por el Ejército, en los que las guerrillas étnicas o grupos prodemocráticos han tomado ventaja en medio de un conflicto de décadas agudizado tras el golpe. EFE

ak-hp/pav/alf

(vídeo)