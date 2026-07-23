La junta militar de Níger intensifica la represión tras tres años en el poder, según HRW

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Rabat, 23 jul (EFE).- La junta militar de Níger ha consolidado un régimen autoritario, desmantelado instituciones democráticas e intensificado la represión desde el golpe de Estado hace tres años, denunció este jueves Human Rights Watch (HRW).

En un comunicado, la organización recuerda que el 26 de julio de 2023 el general Abdourahamane Tiani y otros oficiales derrocaron al presidente electo nigerino, Mohamed Bazoum, y desde entonces han ampliado «poderes ilimitados», lo que ha debilitado los mecanismos que exigen responsabilidades a las autoridades militares.

HRW señala que las autoridades han disuelto partidos políticos, suspendido sindicatos y decenas de grupos de la sociedad civil, detenido y procesado a periodistas mediante una amplia ley de ciberdelincuencia, y retirado o revocado la nacionalidad a opositores exiliados.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria consideró en dictámenes de 2025 y 2026 arbitrarias las detenciones de Bazoum y del defensor de derechos humanos Moussa Tiangari y pidió su liberación, añade la ONG.

La organización critica además cambios legales recientes, como el nuevo código de procedimiento penal que fija la prisión preventiva en casos de terrorismo hasta 12 meses (luego ampliado hasta cuatro años), y el nuevo código penal que criminaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, con penas de 5 a 20 años.

HRW advierte que la amenaza a la seguridad ha servido de pretexto para restringir libertades, con detenciones de periodistas que informaron o compartieron información de interés público, y medidas que han mermado el acceso a la justicia.

Entre los casos citados figuran arrestos en 2025 de varios profesionales de la comunicación y la prisión preventiva prolongada de algunos de ellos.

La ONG subraya que la situación de seguridad sigue deteriorándose, con ataques de grupos armados vinculados a Al Qaeda y Estado Islámico (EI) en el oeste del país y respuestas de seguridad que, en ocasiones, han provocado muertes de civiles.

HRW critica también la retirada de Níger de organismos regionales e internacionales -entre ellos la CEDEAO y la Corte Penal Internacional- y denuncia que la cooperación internacional en materia de seguridad con gobiernos como EE.UU., Rusia, Turquía o Italia se ha mantenido sin condicionar suficientemente la asistencia al respeto de los derechos humanos.

La ONG pide a los socios internacionales que «retomen el diálogo para hacer frente a la creciente represión», que presionen por la liberación de detenidos arbitrariamente, cesen las persecuciones a opositores y críticos y que exijan un camino creíble hacia un gobierno civil, concluye el comunicado. EFE

ms/fpa