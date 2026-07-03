La Junta Preparatoria del nuevo Congreso peruano estará encabezada por el fujimorismo

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Lima, 3 jul (EFE).- La Mesa Directiva de la Junta Preparatoria del nuevo Congreso bicameral de Perú (2026-2031), que asumirá el próximo 27 de julio, estará presidida por el senador electo Miguel Torres y la diputada electa Cecilia Chacón como vicepresidenta, ambos legisladores integrantes del partido Fuerza Popular, de la presidenta electa Keiko Fujimori, según informó este viernes el Parlamento.

Un comunicado de la Oficialía Mayor del Congreso peruano agregó que el senador electo Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y el diputado electo Luis Quispe (Partido del Buen Gobierno) serán el primer y el segundo secretario, respectivamente.

Igualmente, el senador electo Alejandro Muñante (Renovación Popular) y la diputada electa Romina Uribe (Partido del Buen Gobierno) actuarán como tercer y cuarta secretario, respectivamente.

La Junta Preparatoria del Congreso, que organiza la instalación del nuevo Parlamento, está conformada por el senador electo que obtuvo la mayor votación de la organización política más votada, quien ejerce la presidencia; junto al diputado electo que obtuvo la mayor votación del partido político más votado, quien ejerce la vicepresidencia.

Además, la Junta en mención la integran el senador y el diputado de mayor edad quienes actúan como primer y segundo secretario, respectivamente; y el senador y el diputado de menor edad, quienes actúan como tercer y cuarto secretario, respectivamente.

El pasado 19 de junio, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de la elección para el Senado y la Cámara de Diputados del Congreso, así como para los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el acta de proclamación del JNE, los seis partidos políticos que lograron escaños en el nuevo Congreso bicameral son el derechista Fuerza Popular, el izquierdista Juntos por el Perú, el centrista Partido del Buen Gobierno, el ultraderechista Renovación Popular, el centrista Partido Cívico Obras y el izquierdista Ahora Nación.

Se trata de sesenta senadores (treinta elegidos por distrito único nacional y otros treinta por distrito electoral múltiple) y 130 diputados (veintiocho por distrito electoral múltiple y 102 en forma proporcional al número de electores de cada circunscripción).

Entre los senadores electos de Renovación Popular está el excandidato presidencial y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, quien ha manifestado su negativa a asumir ese cargo, pues prefiere volver a aspirar por un puesto en la municipalidad de Lima en las elecciones municipales de octubre, pero el organismo electoral ha rechazado ambas opciones.

También se eligió a cinco parlamentarios andinos titulares y diez suplentes (dos por cada titular).

En la Cámara de Diputados, la cantidad de escaños está distribuida entre Fuerza Popular (41 escaños), Juntos por el Perú (32), Partido del Buen Gobierno (dieciocho), Renovación Popular (quince), Partido Cívico Obras (catorce) y Ahora Nación (diez). EFE

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