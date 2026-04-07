La Justicia absuelve al Estado neerlandés de las ilegalidades en adopción en Sri Lanka

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La Haya, 7 abr (EFE).- El tribunal de apelación de Ámsterdam ha absuelto al Estado neerlandés de actuar ilegalmente en la adopción de una bebé trasladada de Sri Lanka a Países Bajos en 1992, y aplicó los criterios vigentes hace tres décadas para cerrar el caso de esta mujer que lleva años intentando sin éxito encontrar a sus padres biológicos.

El fallo, emitido este martes, pone fin a un litigio iniciado en 2020 por Dilani Butink, que ha recorrido todas las instancias del sistema judicial en Países Bajos durante más de cinco años y que en 2022 había logrado una sentencia favorable del tribunal de apelación de La Haya, después anulada por el Tribunal Supremo.

Butink fue adoptada pocos días después de nacer a través de la mediación de la fundación Kind en Toekomst, que operaba en Sri Lanka con el apoyo de un intermediario local contratado en régimen comercial.

Al intentar localizar a sus padres biológicos, la afectada descubrió que los datos de su documentación no correspondían a ningún registro hospitalario verificable y que bajo el número de su acta de nacimiento figuraba inscrito otro parto distinto.

Butink sostuvo que estas irregularidades evidenciaban una adopción negligente que vulneraba sus derechos fundamentales al dejarla en la incertidumbre sobre sus orígenes y circunstancias de su adopción, y reclamó una declaración de ilegalidad y una indemnización tanto al Estado como a la fundación.

El tribunal de Ámsterdam ha rechazado sus demandas, al aplicarse, dijo, las normas, el conocimiento disponible y las reglas sociales imperantes en 1992, año en que se produjo la adopción.

«La forma en que se llevó a cabo (la adopción) ya no está permitida y ya no se considera aceptable», reconoce el fallo, que precisa que eso hoy no es determinante porque «lo que importa es la situación en 1992».

Sobre esa base, el tribunal concluyó que ni la fundación ni el Estado tuvieron en su momento indicios lo suficientemente concretos y graves de que se estuviera actuando al margen de la ley vigente entonces.

La fundación, según el fallo, realizó las comprobaciones exigibles según los estándares de la época, y el Estado ejerció su labor de supervisión dentro de los márgenes que le permitía la normativa aplicable.

Sri Lanka fue durante décadas uno de los principales países de origen de adopciones internacionales hacia Países Bajos.

Según documentó en 2021 una comisión de investigación independiente, se produjeron todo tipo de irregularidades: falsificación de documentos, compraventa de menores, madres biológicas presionadas para ceder a sus hijos y uso de intermediarios que cobraban por niño tramitado.

Aquellas conclusiones llevaron al Gobierno neerlandés a suspender la tramitación de nuevas adopciones internacionales, aunque los expedientes en curso seguirán siendo procesados hasta 2030, fecha en que el sistema quedará definitivamente cerrado.

Como parte de este fallo definitivo, Butink ha sido condenada a pagar los gastos procesales de ambas partes demandadas en las dos instancias de apelación. EFE

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