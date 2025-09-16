La Justicia alemana condena a cadena perpetua al asesino de un policía en Mannheim

2 minutos

Berlín, 16 sep (EFE).- La Justicia alemana condenó este martes a cadena perpetua al hombre que asesinó a finales de mayo de 2024 un policía y dejó heridas a cinco personas en un ataque con cuchillo en la ciudad germana de Mannheim, en el suroeste del país.

El Tribunal Superior Regional de Stuttgart determinó en el proceso contra el afgano Sulaiman Ataee, de 26 años, la especial gravedad de la culpa y por lo tanto una liberación anticipada después de 15 años queda prácticamente descartada.

Según la acusación, el hombre se habría radicalizado durante años e identificado con la organización terrorista Estado Islámico (EI).

El 31 de mayo de 2024 atacó en el centro de Mannheim con un cuchillo a cinco participantes de una manifestación del movimiento ciudadano crítico con el islam ‘Pax Europa’, así como al policía Rouven Laur, que falleció dos días después.

Su objetivo era el orador principal, el crítico del islam Michael Stürzenberger.

Según declaró el condenado en el juicio quería matarlo con un cuchillo.

El plan fracasó porque otros intervinieron y solo logró herir gravemente a Stürzenberger.

Al parecer, mantuvo conversaciones en la aplicación de mensajería Telegram con un interlocutor que lo animó en su propósito de matar a Stürzenberger.

Sulaiman Ataee confesó el hecho y también mostró signos de arrepentimiento durante el proceso.

Sobre el motivo del ataque mencionó la guerra de Gaza, que comenzó en 2023 y que había cambiado su vida.

En su última declaración antes del veredicto, el hombre pidió disculpas a las víctimas y a sus familiares.

Sulaiman Ataee probablemente huyó de Afganistán cuando tenía once años, según la cadena de televisión ‘ntv’.

En 2013 llegó a Fráncfort y solicitó asilo, que le fue denegado. Sin embargo, se dictó una prohibición de deportación, presumiblemente por su corta edad.

El joven de 26 años no era conocido por la policía antes del delito. Hasta el ataque vivía con su esposa y sus dos hijos pequeños en Heppenheim, Hesse, a unos 35 kilómetros al noreste de Mannheim.

El crimen desató un debate en Alemania sobre la deportación de delincuentes extranjeros.

Poco después, el gobierno de coalición de entonces anunció que se volverían a permitir las deportaciones de criminales peligrosos también a Afganistán. EFE

cae/jac

(foto)