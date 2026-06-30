La justicia alemana falla que fue legítimo suspender el canal en alemán del medio ruso RT

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Berlín, 30 jun (EFE).- El Tribunal Administrativo de Berlín falló este martes a favor de la decisión de un órgano regulador de suspender en 2021 la difusión de los contenidos en alemán del canal estatal ruso RT (antiguamente Russia Today), una acción que considera legítima, por carecer de la licencia necesaria para ello.

Según un comunicado de la corte, queda así rechazada la demanda interpuesta por una empresa alemana vinculada a la corporación estatal rusa TV Nóvosti que se halla ahora en proceso de liquidación.

«En diciembre de 2021, RT alemán empezó a difundir su programación por satélite, así como por internet. El regulador (la Comisión para la Supervisión de Medios de Comunicación) prohibió a la demandante la producción y difusión de la programación porque le faltaba la licencia correspondiente», resumió la nota.

La empresa demandante había argumentado que su papel era únicamente la de producir determinados programas, pero que no era responsable editorialmente del contenido y que no le correspondía solicitar la licencia.

Sin embargo, el regulador actuó «legítimamente» cuando consideró a la empresa alemana como responsable de la programación, puesto que desde el principio en declaraciones públicas ésta había dejado patente que la responsabilidad editorial sobre los contenidos se concentraba en Alemania y no en Rusia.

Además, en las publicaciones de ofertas de empleo se había designado a sí misma como cadena de televisión y había buscado al personal necesario para un medio de este tipo, y, finalmente, no aportó pruebas de su afirmación de que sólo proporcionaba a TV Nóvosti algunos contenidos de la programación.

La sentencia puede ser recurrida todavía ante el Tribunal Administrativo Superior de Berlín-Brandeburgo.

La suspensión del canal en alemán de RT a finales de 2021 llevó a que, como represalia, el Gobierno ruso retirara la licencia a la cadena pública alemana Deutsche Welle y clausurase sus oficinas en Moscú, lo que provocó acusaciones cruzadas de coartar la libertad de expresión y enturbió unas relaciones ya tensas antes del inicio de la guerra de Ucrania.

La ley alemana establece que es necesaria una licencia para retransmitir por satélite a un público alemán y también es necesaria para emitir en directo por internet si se cumplen requisitos como los de ofrecer un contenido periodístico y que exista una programación fija.

El regulador obligó a RT en alemán a suspender sus retransmisiones por satélite y la programación que ofrecían a través de su web y de una aplicación para teléfonos móviles.

Además, el Ministerio de Exteriores alemán reconoció entonces que, junto a los aspectos formales, el regulador había analizado también cuestiones de contenido, como la falta de «distancia del Estado» por parte del canal ruso.

El servicio en alemán de RT, lanzado en 2014, denunció también desde los inicios de su andadura otros obstáculos para su actividad, como el cierre de cuentas por parte de entidades bancarias y la dificultad para obtener acreditaciones para cubrir actos del Gobierno germano. EFE

cph/mra