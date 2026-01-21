La Justicia brasileña rechaza suspender una licitación adjudicada a Acciona en São Paulo

São Paulo, 21 ene (EFE).- La Justicia brasileña denegó una solicitud para suspender de manera cautelar el resultado de una licitación adjudicada a la compañía española Acciona para la construcción de un tramo viario en São Paulo, porque el juez no vio indicios de ilegalidad, informaron este miércoles a EFE fuentes del caso.

El Tribunal de Justicia del Estado de São Paulo rechazó un recurso presentado por Álya, empresa líder del consorcio que formó junto con Odebrecht, cuya propuesta fue desclasificada por desviarse del pliego inicial de condiciones del proyecto.

Álya alega que obtuvo la mejor nota tras el análisis técnico-económico de todas las candidaturas y que su desclasificación por parte de la comisión de licitación vinculada a la Alcaldía de São Paulo es «injustificada» e «ilegal».

Sin embargo, el fallo del juez Marcio Ferraz Nunes, al que tuvo acceso EFE, rechazó los argumentos de Álya, dijo no ver indicios de ilegalidad y subrayó que la documentación presentada en la denuncia no desvirtúa la decisión de declarar vencedora de la licitación a Acciona.

«La suspensión de un procedimiento licitatorio de tal magnitud sin oír previamente a la Administración configuraría un riesgo para el orden administrativo y el interés público, especialmente cuando la ilegalidad no resulta manifiesta de plano», recoge la resolución judicial, para la que cabe recurso.

La Alcaldía de São Paulo adjudicó a Acciona un contrato de 2.099 millones de reales (390 millones de dólares o 334 millones de euros) para la construcción de un estratégico tramo comprendido entre la Avenida Jornalista Roberto Marinho y la Rodovia dos Imigrantes.

El proyecto contempla la ejecución de tres carriles nuevos por calzada a lo largo de 4,7 kilómetros, incluyendo tres viaductos y dos túneles, así como un carril bici.

Asimismo, incluye un «macrodrenaje» para el desvío de un canal de aguas pluviales y la urbanización de un parque lineal con zonas recreativas.

Acciona fue proclamada vencedora del concurso, realizado en noviembre pasado, a pesar de haber quedado en tercer lugar en la licitación por haber obtenido peor valoración en el análisis técnico-económico que los otros dos consorcios en liza, indicaron a EFE fuentes empresariales implicadas en el caso.

Sin embargo, tras una serie de recursos dentro del proceso, la coalición formada por Álya y Odebrecht fue desclasificada y al segundo consorcio se le redujo la nota, quedando en primer lugar Acciona.

En paralelo, el Ministerio Público de São Paulo investiga en la esfera civil si hubo «irregularidades administrativas» y «perjuicio al patrimonio público» en la adjudicación a la firma española.

Acciona dijo en una nota enviada a EFE que su proyecto «siguió todos los procedimientos necesarios y cumplió estrictamente con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones».

«La empresa refuerza su compromiso con la ética, la transparencia y la legalidad en su actuación y reafirma su compromiso con la población brasileña para la ejecución de obras fundamentales para la infraestructura del país», añadió. EFE

