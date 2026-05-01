La justicia brasileña suspende el voto de la trasnacional que posee la mayoría de acciones del Botafogo

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El Botafogo anunció este martes que la justicia brasileña suspendió los «derechos políticos» sobre el club de la empresa trasnacional que posee la mayoría de sus acciones, cuando busca reorganizarse después de que el estadounidense John Textor fuese apartado de la dirección.

Textor y la multinacional Eagle Football Holdings Bidco, a través de la cual el norteamericano compró al club de Rio de Janeiro en 2022, están enfrentados en tribunales en medio de severos problemas financieros del Fogão.

El pasado miércoles, la SAF del Botafogo (Sociedad Anónima de Fútbol, órgano de gestión del club) informó que había presentado ante tribunales una solicitud de recuperación judicial y pedido la suspensión temporal del derecho al voto de Eagle Bidco como accionista mayoritaria, acusándola de «obstaculizar» la entrada de nuevo capital al club.

Una corte «ordenó la suspensión de los derechos políticos de Eagle, prohibiendo su injerencia en las deliberaciones societarias, como la nominación de Durcésio Andrade Mello como gerente interino, con la misión de restablecer la normalidad administrativa, garantizar la continuidad de las operaciones y viabilizar soluciones para el reequilibrio financiero de la compañía», dijo este martes en un comunicado.

Andrade Mello quedó a cargo después de que Textor fuese apartado la noche del jueves por un tribunal de arbitraje en otro de los frentes de la pugna entre el estadounidense e Eagle Bidco; decisión que el club pedirá revisar.

El comunicado calificó el fallo de este martes como «un paso fundamental» para atajar la «incertidumbre jurídica y operativa» y «atraer inversiones, cerrar negociaciones estratégicas y honrar compromisos esenciales, como pagos a atletas, funcionarios y proveedores de servicios».

La llegada de Textor impulsó a una institución con serios problemas económicos y llevó al Botafogo a ganar el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024.

Sin embargo, el colapso de Eagle Football Holdings Bidco, que posee la mayoría de las acciones del Botafogo, el Olympique de Lyon y el Molenbeek belga, trajo nuevas dificultades.

El holding entró en crisis entre cuestionamientos a la gestión del magnate norteamericano.

Eagle Football Holdings Bidco, que se encuentra bajo administración judicial en Inglaterra, publicó recientemente un anuncio de venta de los tres clubes.

erc/ma