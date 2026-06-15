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La Justicia británica avala la decisión del Gobierno de ilegalizar a Palestine Action

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Londres, 15 jun (EFE).- El Tribunal de Apelaciones británico dio la razón al Gobierno en su recurso contra un fallo anterior que había declarado ilegal la prohibición del grupo propalestino Palestine Action, y consideró que ese veto fue una medida proporcionada.

El Ejecutivo laborista proscribió la organización en julio de 2025 al considerar que sus protestas para impedir el suministro de armas a Israel, que incluyeron ocupaciones y destrozo de equipamiento militar, equivalían a actos de terrorismo. EFE

jm/fjo/jgb

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