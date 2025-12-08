La Justicia británica da luz verde a la ampliación del aeropuerto londinense de Luton

(añade declaraciones)

Londres, 8 dic (EFE).- El Tribunal Superior británico validó este lunes la ampliación del aeropuerto londinense de Luton, gestionado por la española Aena, al desestimar el recurso de la Asociación de Luton y Distrito para el Control del Ruido de Aeronaves (LADACAN), que alegaba que su aprobación no consideró adecuadamente el impacto medioambiental.

La jueza Beverley Lang concluyó que la decisión del Gobierno británico se ajustó a la legislación vigente y ratificó el plan que la ministra de Transporte, Heidi Alexander, autorizó en abril para la expansión del aeropuerto.

Al pronunciar el fallo, la magistrada indicó que la impugnación del colectivo vecinal «no revela error de derecho alguno».

En una vista en noviembre, los abogados de LADACAN habían sostenido que las emisiones de gases de efecto invernadero de los vuelos entrantes habían sido excluidas indebidamente de la evaluación ambiental, por lo que la decisión debería ser anulada.

El proyecto de ampliación impulsado por Aena prevé elevar la capacidad del aeropuerto, situado en el norte de Londres, desde los cerca de 19 millones de pasajeros actuales hasta 32 millones para mediados de la década de 2040, lo que permitirá que la pista acomode hasta 77.000 vuelos más al año que en 2024.

La expansión incluye la construcción de una segunda terminal y mejoras en los accesos terrestres, según el plan actual.

Aena, socio mayoritario con un 51 % del consorcio gestor Operaciones del Aeropuerto de Londres-Luton S.A., se postula para ejecutar las obras y aspira a prolongar la concesión más allá de 2032.

El dictamen de hoy despeja uno de los principales obstáculos judiciales al proyecto, que había sufrido retrasos administrativos y oposición local, si bien LADACAN indicó que se plantea recurrirlo dado que sienta precedente «para cualquier otra propuesta aeroportuaria futura».

Un portavoz de Transportes celebró la decisión y señaló que el Gobierno mantiene su intención de respaldar ampliaciones «cuando se alineen con los compromisos climáticos y ambientales».

Por su parte, el consejero delegado del aeropuerto, Alberto Martín, destacó que «los planes representan una oportunidad única para transformar Luton, desbloqueando 1.500 millones de libras (más de 1.700 millones de euros) adicionales de valor económico cada año y creando hasta 11.000 nuevos empleos para 2043».

«Seguimos trabajando con (los propietarios) Luton Rising y el Ayuntamiento de Luton para acordar cómo nuestra principal asociación público-privada puede hacer que la expansión sea una realidad lo antes posible», afirmó. EFE

