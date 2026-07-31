La justicia británica rechaza un recurso contra el proyecto de la megaembajada china en Londres

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La justicia británica rechazó el viernes un recurso contra el proyecto de construcción de una gigantesca embajada china en Londres, presentado por una asociación de residentes, que anunció su intención de apelar.

El gobierno británico había aprobado el proyecto en enero, pese a las críticas de vecinos, activistas de derechos humanos, diputados y otras voces críticas con Pekín, preocupadas, entre otras cosas, por posibles riesgos de espionaje.

Esta megaembajada, que sería la mayor de China en Europa occidental, debe construirse en un emplazamiento cercano a la Torre de Londres y al distrito financiero de la City, en pleno corazón de la capital británica.

En su decisión, el Tribunal Superior de Londres precisó que no se pronunciaba sobre la conveniencia política del proyecto ni sobre la aprobación del gobierno, sino sobre «la legalidad del proceso» que condujo a su autorización.

En un comunicado, la Royal Mint Court Residents Association, impulsora del recurso, afirmó su intención de «continuar la batalla legal» y que solicitará autorización para apelar.

«La lucha continúa», declaró Luke de Pulford, director de la Alianza Interparlamentaria sobre China, un grupo que reúne a parlamentarios de varios países críticos con Pekín.

China había adquirido en 2018 el terreno destinado a la embajada, que durante casi dos siglos albergó la Royal Mint, la institución encargada de fabricar oficialmente las monedas británicas.

Los representantes del consejo local de Tower Hamlets, el distrito londinense al que pertenece el terreno, habían rechazado el proyecto.

Finalmente, el proyecto fue autorizado en enero por el ejecutivo laborista de Keir Starmer, pocos días antes de una visita a China del entonces primer ministro, que constituyó el primer viaje de un jefe del gobierno británico al país desde 2018.

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