La Justicia de Bangladés dicta otra condena contra Sheikh Hasina, ya sentenciada a muerte

2 minutos

Nueva Delhi, 2 feb (EFE).- La Justicia de Bangladés condenó este lunes a la ex primera ministra Sheikh Hasina a diez años adicionales de prisión por corrupción en dos causas judiciales, en una nueva sentencia que se suma a las penas que ya enfrenta la exmandataria, incluida una condena a muerte por crímenes de lesa humanidad.

En el mismo fallo, un tribunal especial, el número 4 de Daca, impuso cuatro años de cárcel a su sobrina, la parlamentaria británica Tulip Siddiq, y penas de hasta siete años a otros familiares, además de condenas para varios exfuncionarios implicados en el caso.

Según la Comisión Anticorrupción de Bangladés (ACC), Hasina, junto con altos cargos del organismo urbanístico estatal, facilitó la adjudicación irregular de terrenos públicos en la capital a favor de miembros de su familia, entre ellos su hijo Sajeeb Wazed Joy, su hermana Sheikh Rehana y varios sobrinos, pese a que no cumplían los requisitos legales.

La nueva sentencia se añade a las condenas por corrupción dictadas previamente contra Hasina, que hasta el pasado 1 de diciembre sumaban 26 años de prisión, en varios procesos instruidos por el organismo anticorrupción.

Tanto Hasina como su sobrina Tulip Siddiq ya habían sido condenadas con anterioridad en otros procesos por corrupción relacionados con el mismo proyecto urbanístico y han rechazado los veredictos dictados en su contra.

Hasina, de 78 años, se encuentra huída en la India desde agosto de 2024, tras la caída de su Gobierno en medio de masivas protestas, mientras Bangladés ha solicitado a Nueva Delhi su extradición para el cumplimiento de las sentencias.

La exmandataria, una de las figuras políticas más influyentes de Bangladés en las últimas décadas, fue condenada a muerte el pasado 17 de noviembre por el Tribunal de Crímenes Internacionales del país por su presunto papel en la represión de las protestas de 2024. EFE

