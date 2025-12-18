La Justicia de Bolivia mantiene en prisión preventiva al expresidente Luis Arce

1 minuto

La Paz, 18 dic (EFE).- Una sala penal del Tribunal de Justicia de La Paz decidió este jueves mantener en prisión preventiva al expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025), investigado por supuesta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro, luego de que su defensa presentara una apelación a esa medida cautelar.

La decisión judicial fue confirmada por Maria Nela Prada, la exministra de la Presidencia de Arce, que denunció a los medios que «todas las decisiones ya vienen definidas» sin presumir «en ningún momento su inocencia como principio constitucional, sino su culpabilidad».

«Lamento que se haya confirmado la detención preventiva en (la cárcel de) San Pedro, pese a todos los argumentos que presentó su defensa», declaró Prada al salir del penal, ubicado en el centro de la ciudad de La Paz. EFE

drl/gb/sbb