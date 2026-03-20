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La Justicia de EE.UU. investiga al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según el NYT

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Nueva York, 20 mar (EFE).- La Justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según informa este viernes The New York Times, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto.

El rotativo indica que estas investigaciones están centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial. EFE

asg/jco/lss

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