La Justicia de EE.UU. pausa temporalmente la fusión entre Paramount y Warner

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Los Ángeles (EE.UU.), 20 jul (EFE).- La Justicia de Estados Unidos ordenó este lunes pausar de manera temporal la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery, después de que una coalición de 12 estados del país presentara una demanda para frenar el proceso por riesgos de monopolio.

La jueza del Distrito Norte de California emitió una orden de restricción temporal que impide a Paramount cerrar la transacción por al menos 14 días y programó una audiencia para el próximo 3 de agosto para determinar la decisión, según NBC News. EFE

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