La Justicia de EEUU abre una investigación a la gobernadora de la Reserva Federal Cook

2 minutos

Washington, 4 sep (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación penal contra la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook para determinar si presentó información fraudulenta en solicitudes de hipoteca, según adelantaron este jueves varios medios estadounidenses.

De acuerdo con el diario neoyorquino The Wall Street Journal, la pesquisa se centra en dos propiedades en Michigan y Atlanta de Lisa Cook, a quien el presidente estadounidense, Donald Trump, lleva semanas hostigando y a la que quiere destituir de su cargo.

La investigación se ha abierto por dos denuncias presentadas por Bill Pulte, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda designado por Trump, quien ha acusado a Cook de incurrir en fraude hipotecario.

Trump lleva semanas hostigando a Cook y en agosto anunció su despido alegando ese supuesto fraude inmobiliario, lo que ha sido contestado por la economista con una demanda en los tribunales, alegando que el presidente no puede echarla pues la Reserva Federal es una entidad independiente.

Un presidente estadounidense puede destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed únicamente por causa justificada, que suele implicar mala praxis o un comportamiento delictivo, pero nunca por un desacuerdo en materia de política monetaria.

Esta batalla legal podría alargarse meses, al tiempo que persisten los intentos del presidente estadounidense de presionando a la entidad para que se avenga a sus peticiones de bajar los tipos de interés.

En esa batalla está en juego la independencia de la Reserva Federal, el banco central más importante del mundo, encargado de controlar la inflación en Estados Unidos.

Trump trata de conseguir una mayoría afín a él en la junta directiva de la Fed que en febrero podría negarse a renovar o confirmar un nuevo mandato de cuatro años para los presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal, quienes tienen derecho a voto sobre los tipos. EFE

aaca/mrl/psh