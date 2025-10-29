La Justicia de El Salvador mantiene en detención a joven activista y a líder comunitario

San Salvador, 29 oct (EFE).- Un tribunal de El Salvador decidió este miércoles que el joven activista Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez continúen en prisión durante el proceso penal en su contra por los delitos de desórdenes públicos y resistencia por participar en una concentración pacífica que buscaba evitar el desalojo de cientos de campesinos.

Henríquez, abogado, y Pérez, pastor evangélico, asistieron a una audiencia especial de revisión de medidas cautelares en el Centro Judicial de la localidad de Santa Tecla, ciudad cercana a la capital salvadoreña, donde se rechazó la solicitud de la defensa de dejarlos en libertad.

«Nos han negado, nuevamente, que el pastor Ángel y que Alejandro puedan seguir (el proceso penal) en libertad. Confirmaron la detención provisional, ese es el resultado», comentó el abogado Oswaldo Feusier en declaraciones a la prensa al finalizar la audiencia.

Henríquez y Pérez fueron detenidos el 13 de mayo, según denunciaron diversas organizaciones, tras participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para evitar el desalojo de cientos de campesinos de una zona rural del país. EFE

