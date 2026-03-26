La Justicia de la UE confirma la inmovilización de fondos a cinco oligarcas rusos

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Bruselas, 26 mar (EFE).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) validó hoy las sanciones impuestas por la UE a cinco oligarcas rusos al desestimar los recursos que habían presentado contra las sentencias del Tribunal General que confirmaron la inmovilización de sus fondos en territorio comunitario tras la invasión rusa de Ucrania.

El fallo se refiere a Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy (infraestructura e industria pesada), Tigran Khudaverdyan (tecnología), Viktor Filippovich Rashnikov (acero), Dmitry Arkadievich Mazepin (químicos y fertilizantes) y German Khan (finanzas).

Sus recursos de casación contra las sentencias dictadas en 2023 por el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) fueron desestimados por la Gran Sala del tribunal con sede en Luxemburgo.

El Consejo de la Unión Europea los había sancionado sobre la base del criterio aplicable a los principales empresarios implicados en sectores económicos que proporcionan una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso.

«El Tribunal de Justicia desestima todos los recursos de casación», señaló el servicio de prensa del TJUE en un comunicado.

Los magistrados europeos consideran válido el criterio empleado por el Consejo para incluir en la lista negra a «los principales empresarios» que operan en sectores económicos que proporcionan ingresos sustanciales al Gobierno ruso.

El tribunal subraya que no es necesario demostrar que esas personas mantengan un vínculo directo con el Kremlin ni que participen personalmente en las decisiones sobre la guerra, sino que basta con constatar su peso objetivo en sectores relevantes para la economía rusa.

Según la corte, esa importancia económica permite entender que pueden favorecer indirectamente la financiación de las acciones de desestabilización contra Ucrania al contribuir al mantenimiento de la rentabilidad de esos sectores.

A su juicio, ese criterio responde al objetivo de la UE de aumentar la presión sobre Moscú y encarecer el coste de la guerra.

El TJUE también rechaza que las medidas sean desproporcionadas, al considerar que no resultan manifiestamente inadecuadas ni van manifiestamente más allá de lo necesario para alcanzar ese objetivo. EFE

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