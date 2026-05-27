La Justicia de Perú comienza a evaluar pedido de enjuiciar al izquierdista Roberto Sánchez

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Lima, 27 may (EFE).- Un juez comenzó este miércoles a evaluar en Perú un pedido de la Fiscalía para que el actual candidato izquierdista Roberto Sánchez, quien disputará la segunda vuelta presidencial con la derechista Keiko Fujimori, sea sometido a un juicio oral por presuntamente haber presentado información falsa sobre aportes y financiación partidaria entre los años 2018 y 2020.

Por este caso, que está a cargo del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, la Fiscalía solicita una pena de cinco años y cuatro meses de prisión para el candidato, por el presunto desvío a cuentas personales de unos 280.000 soles (unos 58.651 dólares) de fondos de financiación electoral del partido Juntos por el Perú.

Durante la primera audiencia de este miércoles, en la que Sánchez participó de manera telemática, el juez Adolfo Farfán aclaró que aún no había instalado la vista del pedido fiscal y los argumentos de la defensa porque primero debía resolver una serie de recursos presentados por los implicados.

Confirmó, además, que en septiembre del año pasado se archivó la principal acusación contra Sánchez, por el delito de fraude en la administración de persona jurídica, que es sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión.

Agregó que se mantiene vigente la revisión de los cargos por presunto falseamiento de la información sobre aportaciones, que implica condenas de 2 a 6 años de cárcel, y falsa declaración en procedimiento administrativo, con penas de 1 a 4 años de prisión.

La Fiscalía acusa a Sánchez y otras personas, entre ellas su hermano William Ricardo Sánchez, de haber omitido reportar los movimientos económicos y presentar información falsa sobre los ingresos de su partido ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Al respecto, el abogado de Sánchez, Carlos García, pidió durante la audiencia que se certifique que la Fiscalía ha cumplido con adecuar los términos de la acusación ya que, según dijo, aún se mantenía la petición por presunto fraude.

El juez informó que continuará revisando el caso desde las 15:30 horas (20:30 GMT) del próximo 4 de junio, donde deberá resolver otros pedidos de las defensas antes de escuchar los argumentos sobre la solicitud del auto de enjuiciamiento y decidir si ordena el inicio de un juicio contra el candidato izquierdista.

Sánchez, quien participa en estos comicios en representación del expresidente encarcelado Pedro Castillo (2021-2022) disputará el próximo 7 de junio la segunda vuelta presidencial con la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). EFE

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