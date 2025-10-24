La Justicia de Turquía confirma como válida la elección del líder del partido opositor CHP

Ankara, 24 oct (EFE).- Un tribunal de Ankara confirmó este viernes como válida la elección en 2023 de Özgür Özel como líder del Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal fuerza política de la oposición en el país eurasiático.

La formación socialdemócrata, principal rival del gobernante partido islamista AKP, se libra así de una complicada reorganización interna tras haber sido acusada de compra de votos y de transferencia de delegados en su Congreso Ordinario de hace dos años.

En ese encuentro, Özel fue elegido como nuevo líder del CHP en sustitución de Kemal Kılıçdaroglu, quien había perdido ese mismo año las elecciones presidenciales contra el actual presidente, Recep Tayyip Erdogan. EFE

