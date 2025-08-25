The Swiss voice in the world since 1935

La Justicia dominicana condena a siete años de prisión a un Policía Nacional por robo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Santo Domingo, 25 ago (EFE).- La Justicia dominicana condenó a siete años de prisión a un agente de Policía Nacional por «asociación de malhechores para cometer robo» en Hato Mayor, informó este lunes el Ministerio Público.

El expediente acusatorio señaló que la noche del 15 de julio de 2023, el guardia Ramón Mercedes Flores, junto con otra persona, interceptaron a la víctima que acababa de llegar en su vehículo a su residencia, ubicada en la calle Peña del centro de la ciudad en Hato Mayor, en compañía de su madre.

El agente apuntó con una arma de fuego a una de las víctimas, Brugal Jiménez, tras estacionaron su vehículo marca Sonata, con daños visibles en la parte del bomper trasero, al lado del automóvil de las víctimas, un Toyota Modelo RAV4, de color gris mate.

Jiménez aceleró su vehículo mientras que los agresores intentaron atravesarla «al frente, de manera infructuosa, para evitar que pudiera escapar y evitar el robo», según el comunicado del Ministerio Público.

En el suceso, la víctima reconoció al agente de policía puesto que ella es propietaria de un negocio en Hato Mayor y llamaba diariamente al cuartel para que le proporcionaran una patrulla que la escoltara hasta su hogar.

El condenado era uno de los miembros de la patrulla que recurrentemente prestaba dicho servicio.

La Fiscalía, representada por la fiscal Luz Almonte, demostró que «el guardia incurrió en la violación de las disposiciones de los artículos 2, 379, 386, 265, 266 y 307 del Código Penal Dominicano y del artículo 67 de la Ley 631-16, para el Control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados».

El Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Francisco Arias María del Carmen García y Haissel Uribe Reyes, determinó que Mercedes Flores cumpla la pena en la cárcel pública de El Seibo. EFE

pma

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR