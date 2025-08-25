La Justicia dominicana condena a siete años de prisión a un Policía Nacional por robo

Santo Domingo, 25 ago (EFE).- La Justicia dominicana condenó a siete años de prisión a un agente de Policía Nacional por «asociación de malhechores para cometer robo» en Hato Mayor, informó este lunes el Ministerio Público.

El expediente acusatorio señaló que la noche del 15 de julio de 2023, el guardia Ramón Mercedes Flores, junto con otra persona, interceptaron a la víctima que acababa de llegar en su vehículo a su residencia, ubicada en la calle Peña del centro de la ciudad en Hato Mayor, en compañía de su madre.

El agente apuntó con una arma de fuego a una de las víctimas, Brugal Jiménez, tras estacionaron su vehículo marca Sonata, con daños visibles en la parte del bomper trasero, al lado del automóvil de las víctimas, un Toyota Modelo RAV4, de color gris mate.

Jiménez aceleró su vehículo mientras que los agresores intentaron atravesarla «al frente, de manera infructuosa, para evitar que pudiera escapar y evitar el robo», según el comunicado del Ministerio Público.

En el suceso, la víctima reconoció al agente de policía puesto que ella es propietaria de un negocio en Hato Mayor y llamaba diariamente al cuartel para que le proporcionaran una patrulla que la escoltara hasta su hogar.

El condenado era uno de los miembros de la patrulla que recurrentemente prestaba dicho servicio.

La Fiscalía, representada por la fiscal Luz Almonte, demostró que «el guardia incurrió en la violación de las disposiciones de los artículos 2, 379, 386, 265, 266 y 307 del Código Penal Dominicano y del artículo 67 de la Ley 631-16, para el Control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados».

El Tribunal Colegiado, integrado por los jueces Francisco Arias María del Carmen García y Haissel Uribe Reyes, determinó que Mercedes Flores cumpla la pena en la cárcel pública de El Seibo. EFE

