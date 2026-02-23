La justicia española anula la decisión de juzgar a la esposa de Pedro Sánchez, pero la investigación continúa

Un tribunal de Madrid anuló la decisión de juzgar a la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por malversación, al considerar que esa decisión se tomó de forma «prematura», si bien la investigación se mantiene abierta.

La decisión del juez instructor de la causa es «prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental», indicó la Audiencia Provincial de Madrid al responder a un recurso de Begoña Gómez, investigada por malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y corrupción, en una resolución hecha pública este lunes.

«No es de recibo indicar, tras año y medio de instrucción» que «basta la mera verosimilitud» de los hechos investigados, continuó el fallo, que afirma que «en absoluto» se puede por ahora «hablar de indicios racionales de criminalidad que justifiquen» un juicio ante un jurado popular, tal y como había ordenado el juez instructor Juan Carlos Peinado.

Por ello, el tribunal devuelve el proceso «a la fase de diligencias previas».

Ahora, el juez Peinado tendrá que decidir si emite una nueva resolución de enjuiciamiento de la esposa de Sánchez con otros argumentos.

Este juez investiga desde abril de 2024 a Begoña Gómez, quien siempre ha negado cualquier irregularidad.

El magistrado investiga si Gómez, que dirigió hasta el inicio del curso 2024 un máster de gestión en la Universidad Complutense de Madrid, se benefició de la posición de su marido para obtener financiación.

A lo largo de la instrucción, Peinado ha ido ampliando la lista de delitos que sospecha que Gómez cometió.

Asimismo, también investiga a la asistente de Gómez, contratada para apoyarla en sus actividades como esposa del presidente del gobierno, pero de quien el juez presume que la ayudó también en sus actividades profesionales externas.

Este amplio caso enfrenta desde hace meses a Peinado y a la Fiscalía, que llegó a pedir su archivo, y generó irritación en Sánchez, quien mantuvo al país en vilo por varios días al debatirse si renunciaba, lo que al final no hizo.

El dirigente socialista denuncia una campaña de difamación orquestada por la extrema derecha y la oposición de derecha.

El caso de su esposa es una de las carpetas judiciales que cercan a Sánchez, a quien la derecha le pide casi a diario la renuncia.

El hermano de Sánchez será juzgado en mayo por tráfico de influencias y el fiscal general del Estado, propuesto por el Gobierno, fue condenado en noviembre por violar el secreto judicial.

Dos antiguos cercanos colaboradores suyos, su ex número tres Santos Cerdán y su ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, están investigados en un caso de mordidas a cambio de obras públicas.

