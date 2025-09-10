The Swiss voice in the world since 1935

La Justicia europea da la razón a Telefónica en su intento de registrar la marca LOOP

Bruselas, 10 sep (EFE).- El Tribunal General de la Unión Europea anuló este miércoles la decisión de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) que denegó a Telefónica Germany el registro de su marca LOOP para ciertos productos.

La corte con sede en Luxemburgo consideró que la EUIPO incumplió una sentencia del Tribunal General, dictada en marzo de 2022, en la que este ya le había pedido revisar una resolución anterior en la que había denegado la inscripción de la marca.

En concreto, considera que la agencia europea, con sede en Alicante, violó en varios aspectos la autoridad de cosa juzgada de esa sentencia y que erró al considerar que la marca LOOP carecía de carácter distintivo respecto de los productos y servicios para los que deseaban registrarla.

Por otra parte, la EUIPO precisó en su resolución que el interés de los competidores de la empresa por preservar la disponibilidad del signo LOOP constituía un «factor adicional» que justificaba la denegación de su registro.

Telefónica Germany alegaba, esencialmente, que esas consideraciones carecían de pertinencia y el Tribunal General le ha dado aquí también la razón. EFE

