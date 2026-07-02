La justicia francesa absuelve a Josu Ternera, un jefe histórico de ETA reclamado por España

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El tribunal de apelación de París absolvió este jueves del delito de «asociación criminal terrorista» a Josu Ternera, un jefe histórico de la organización armada separatista vasca ETA, cuya extradición reclama España.

Esta decisión no elimina la posibilidad de un regreso a España de este hombre de 75 años, puesto que la justicia aceptó el principio de su extradición, una vez finalicen los procedimientos judiciales en Francia.

Sobre Josu Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, pesan dos órdenes de extradición europeas, una de ellas en el marco de la investigación de un atentado mortal en 1987.

La fiscalía, que había pedido cinco años de prisión con suspensión de pena, puede recurrir ahora esta decisión, que en caso contrario será definitiva. Ni el interesado ni sus abogados comentaron la absolución.

Urrutikoetxea, que padece problemas de salud, estaba siendo juzgado en París porque sus huellas digitales y genéticas habían sido halladas en zulos de ETA en 2002 y 2005 en Lourdes y Villeneuve-sur-Lot, en el suroeste de Francia.

Pero fue absuelto «a falta de pruebas suficientes en los elementos materiales e intencionales», explicó la presidenta del tribunal.

Durante el juicio en abril, negó cualquier papel militar y se presentó como «negociador» en nombre de ETA, organización en la que empezó a militar con 17 años, a finales de la década de 1960 en plena dictadura franquista.

El hombre fue uno de los protagonistas de las conversaciones con Madrid que condujeron al abandono de la lucha armada en 2011 y, el 3 de mayo de 2018, anunció la disolución de la organización en un mensaje leído con María Soledad Iparraguirre, alias Anboto.

Un año después, fue detenido en los Alpes franceses tras 16 años huido.

La justicia española lo reclama como sospechoso del ataque con coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, en el que murieron once personas, entre ellas cinco niños. Urrutikoetxea niega toda responsabilidad por este ataque.

En el caso por el que comparecía en Francia, Urrutikoetxea fue condenado en 2010 a cinco años de prisión en primera instancia y a siete en apelación. Pero como estas penas fueron dictadas en su ausencia, mientras estaba fugado, pudo solicitar ser juzgado de nuevo.

La organización Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad, en vasco), fundada en 1959 durante la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), es considerada responsable de la muerte de más de 850 personas en más de 40 años de lucha armada.

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