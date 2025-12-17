La justicia francesa examinará la nueva euroorden contra Josu Ternera el 25 febrero

París, 17 dic (EFE).- El Tribunal de Apelación de París decidió este martes fijar para el 25 de febrero la audiencia para estudiar la nueva orden europea de detención emitida por la Audiencia Nacional española contra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera.

Considerado como «uno de los máximos dirigentes de ETA» por el juez Santiago Pedraz, Josu Ternera, de 74 años, asistió a la audiencia preliminar, en la que mostró su oposición a ser entregado a España.

Urrutikoetxea, detenido en Francia en 2019 tras 17 años de fuga, se encuentra en situación de libertad bajo control judicial, pendiente de un último juicio en Francia, precisamente por la pertenencia a la banda terrorista ETA entre 2002 y 2005, tras huir de España.

La justicia francesa ya accedió a su entrega a España por la financiación de ETA a través de las ‘herriko tabernas’ en los primeros años de su fuga, pero Pedraz amplía ahora el periodo de ese delito y le considera el máximo dirigente de la banda terrorista hasta su arresto en el este de Francia.

La Audiencia Nacional arrancó el juicio por la financiación de ETA a través de las ‘herriko tabernas’ en 2013, que se saldó con 20 condenados, pero por aquel entonces Josu Ternera se encontraba huido de la justicia.

Gracias a una orden europea de investigación cursada por la Fiscalía, el juez pudo acceder a los documentos que le fueron intervenidos a raíz de su detención.

A la vista de esa documentación, señala el magistrado, «se corrobora al menos en forma indiciaria, la hipótesis incriminatoria, según la cual el investigado, desde su huida de España en 2002 y hasta su detención, ha venido actuando como uno de los máximos dirigentes de la banda terrorista ETA».

Esa primera euroorden fue aceptada pero con efecto diferido, a la espera de que acabe el juicio que tiene pendiente en Francia, que en octubre pasado fue aplazado por motivos de salud de Josu Ternera y que tiene previsto reanudarse en abril próximo.

Los abogados de Josu Ternera ya adelantaron que impondrán diversas cuestiones y ampliaciones de información en la audiencia del próximo 25 de febrero, al igual que puede hacerlo la Fiscalía.

En concreto, en la audiencia preliminar el juez de Apelación señaló que en la orden de entrega de Pedraz no figuraba los años a los que puede ser condenado por los delitos que se le imputan.

Ese y otros asuntos pueden ser objeto de una demanda de complemento de información enviada a la Audiencia Nacional antes de pronunciarse sobre el fondo de la orden de entrega.

Francia también accedió a otra extradición de Josu Ternera a España por el atentado de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1987, en el que fueron asesinadas once personas, entre ellas seis niños.

Esta sería la tercera orden europea de detención que, previsiblemente, también quedaría aplazada, en caso de ser favorable, a que acabe su juicio en París, que en caso de condena podría acabar en el Tribunal Supremo.

También se ha cursado una orden europea de investigación a Francia para interrogarle sobre el atentado contra la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas el 20 de diciembre de 2006, que causó dos muertos. EFE

