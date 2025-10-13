La justicia francesa informa al expresidente Sarkozy de su fecha de entrada en prisión

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, conoció este lunes cuándo ingresará a la cárcel a cumplir los cinco años de prisión que le impusieron por la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007.

Por el momento se desconoce la fecha de su entrada en prisión y ni la fiscalía ni sus abogados respondieron a las preguntas de AFP sobre cuándo o dónde iba a ser encarcelado.

El mandatario acudió en la tarde al tribunal de París, de donde se marchó en un auto con los cristales tintados y sin hacer declaraciones.

Sarkozy será el primer exjefe de Estado francés encarcelado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Philippe Pétain acabó entre rejas tras colaborar con la Alemania nazi durante el régimen de Vichy.

Su condena el 25 de septiembre por asociación ilícita no es la primera para el expresidente conservador francés entre 2007 y 2012, que ya suma otras dos por corrupción, tráfico de influencias y financiación ilegal de campaña en 2012.

Sin embargo, en esta ocasión, el tribunal de París pidió aplicar provisionalmente la pena incluso si recurría su condena, una decisión legal que indignó a políticos de derecha y ultraderecha en Francia.

El marido de la cantante, modelo y actriz Carla Bruni debería ingresar a prisión en los próximos cuatro de meses a partir de este lunes, pero podría ingresar en «un plazo relativamente corto», indicó entonces una fuente judicial.

Para garantizar su seguridad, podría acabar en un sector de una cárcel para presos «vulnerables» o en aislamiento. En la región de París, las prisiones que más suenan son la Santé, en la capital, o Fleury-Mérogis.

Pero al tener ya 70 años, puede presentar una solicitud de libertad condicional rápidamente, que la justicia deberá resolver en dos meses como máximo.

«Dormiré en prisión con la cabeza alta. Soy inocente», reaccionó el mandatario, quien calificó su condena de «injusticia insoportable» y dejó entrever una presunta politización de los jueces en su contra.

Estas críticas obligaron al presidente actual, el centroderechista Emmanuel Macron, a salir en defensa de la justicia. La fiscalía abrió una investigación por amenazas en las redes sociales contra la magistrada del caso.

Sarkozy fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, de cara a obtener fondos para financiar ilegalmente su campaña de 2007, que le llevó al poder.

Aunque el proceso no permitió demostrar que el dinero se utilizó en «última instancia», la sentencia subraya que este sí salió de Libia, por lo que condenó al expresidente por asociación ilícita.

