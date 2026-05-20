La justicia francesa investiga una campaña de injerencia israelí contra candidatos de LFI

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París, 20 may (EFE).- La justicia francesa está investigando las sospechas de una operación de injerencia, con posible origen en Israel, contra candidatos a las elecciones municipales de marzo pasado de La Francia Insumisa (LFI), el partido de la izquierda radical que lidera Jean-Luc Mélenchon.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó este miércoles que «se ha lanzado una acción judicial», tras confirmar que la red de coordinación que su Gobierno había creado ante posibles injerencias extranjeras durante los comicios municipales había detectado esa operación contra los candidatos a alcalde de LFI para las ciudades de Marsella, Sébastien Delogu; Toulouse, François Piquemal, y Roubaix, David Giraud.

Nuñez, que respondía a una pregunta de Piquemal en la sesión de control al Ejecutivo en la Asamblea Nacional, donde es diputado, precisó que hay un juez encargado de ese procedimiento y que se publicará el informe elaborado sobre este caso.

«Hemos sido extremadamente transparentes», subrayó el ministro en reacción a los reproches de Piquemal, que en su intervención se hizo eco de informaciones en la prensa sobre la supuesta amputación del informe, y señaló que se había informado a LFI.

También destacó que «injerencias digitales de origen extranjero hay muchas. En estos últimos tiempos hay muchísimas, en particular en periodo de elecciones».

Lo que se identificó en el caso de la campaña contra los tres candidatos del partido de la izquierda radical fue una operación lanzada desde redes sociales con cuentas falsas que se movilizaron a partir de herramientas de inteligencia artificial para divulgar fotos falsificadas.

Fue detectada el 10 de marzo (cinco días antes de la primera vuelta de las municipales) por Viginum, el servicio oficial francés dedicado a luchar contra las manipulaciones en línea y, según fuentes de la investigación citadas por la prensa, tenían su origen en una entidad vinculada a intereses israelíes llamada BlackCore.

Según los diarios Libération (francés) y Haaretz (israelí), en la operación estaban implicadas empresas con sede en Israel, aunque no se ha podido establecer que el Estado israelí fuera responsable. EFE

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