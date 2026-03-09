La justicia francesa rechaza el pedido de fusión de condenas del expresidente Sarkozy

La justicia francesa rechazó este lunes un pedido del expresidente Nicolas Sarkozy, que solicitó no cumplir la pena impuesta en su última condena en firme por beneficiarse de financiación ilegal durante su campaña electoral de 2012.

En noviembre de 2025, la Corte de Casación, el máximo tribunal francés, confirmó la pena de seis meses de prisión firme de Sarkozy, que puede cumplir a domicilio con tobillera electrónica, por el llamado caso Bygmalion.

Pero el político conservador, de 71 años, solicitó que esta se fusionara con una condena anterior ya cumplida, que le obligó a llevar una tobillera electrónica entre febrero y mayo de 2025, en el llamado caso de las escuchas.

El tribunal correccional de París rechazó la solicitud, una decisión que el jefe de Estado entre 2007 y 2012 puede recurrir, indicó una fuente próxima al caso, confirmando una información del diario Le Figaro.

El expresidente no ha terminado con sus problemas judiciales. Entre el 16 de marzo y el 3 de junio, se celebrará el juicio en apelación por la presunta financiación ilegal de su primera campaña presidencial de 2007.

En septiembre, la justicia lo condenó a cinco años de prisión por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos con los que financiar ilegalmente la campaña que lo llevó al poder.

Pese a que Sarkozy podía recurrir la sentencia, el tribunal ordenó la aplicación inmediata de la pena, por lo que pasó 20 días en la prisión parisina de la Santé entre octubre y noviembre antes de obtener la libertad condicional.

Su experiencia entre rejas, la primera de un exjefe de Estado francés desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la vivió como un «infierno» y una «injusticia», según su testimonio plasmado en el libro «Journal d’un prisonnier» (Diario de un preso).

