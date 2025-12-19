La Justicia francesa rechaza suspender la actividad de Shein como solicitaba el Gobierno

París, 19 dic (EFE).- La Justicia francesa falló este viernes en contra de la suspensión de la actividad en el país de Shein durante tres meses, una medida que había solicitado el Gobierno después de que se descubriera que la plataforma china de comercio digital vendía en su web muñecas sexuales con aspecto infantil.

Tras varios aplazamientos de la decisión desde finales de enero, el Tribunal Judicial de París finalmente la juzgó desproporcionada teniendo en cuenta que el portal había retirado voluntariamente los productos ilegales tras los señalamientos.

El dictamen, según recogió la emisora pública Franceinfo, reconoce un «daño grave al orden público», tanto por la venta de las muñecas sexuales como por el hallazgo posterior de venta de armas y medicamentos, pero consideró que eran problemas «puntuales» y que habían sido suprimidos de la plataforma.

Por la mañana, el ministro del Comercio y las Pymes, Serge Papin, había señalado en una entrevista en la televisión France 2 que el Gobierno esperaba «claramente una suspensión».

La polémica con Shein emergió a comienzos del pasado noviembre, tras el señalamiento de la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil en la plataforma por parte de las autoridades de la competencia francesas.

El Gobierno amenazó con la suspensión inmediata de la plataforma, pero para evitar ese cierre en ese momento la plataforma china decidió suspender temporalmente las ventas de vendedores externos y de cualquier producto que no fuera ropa, además de retirar los productos incriminados dentro de los plazos temporales marcados por la ley para este tipo de casos.

El Ejecutivo renunció al cierre inmediato, pero mantuvo abierto un procedimiento judicial contra el gigante de comercio electrónico ante la Justicia, destinado a obtener esta suspensión de tres meses que finalmente ha sido rechazada.

Acciones similares se anunciaron entonces contra los portales AliExpress y Joom, en los que también se encontraron muñecas similares.

Además, Shein protagonizó una fuerte controversia en París por su desembarco en el céntrico e icónico centro comercial Bazar de l’Hôtel de Ville (BHV) y a nivel europeo ha sido también objeto de investigaciones por la venta de productos ilegales y peligrosos. EFE

ngp/cat/ajs