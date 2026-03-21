La justicia gala alerta a la estadounidense de una posible valorización artificial de X

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París, 21 mar (EFE).- La justicia francesa envió a la estadounidense un aviso de que la red social X podría haber incurrido en una falta de «valorización artificial» previa al ingreso en bolsa de la entidad surgida de la fusión entre las empresas de Elon Musk Space X y X AI, indicó este sábado la Fiscalía de París.

En concreto, la Fiscalía sospecha que la controversia sobre «las ‘deepfakes’ de carácter sexualmente explícitos generados por Grok -la inteligencia artificial de X- podrían haber sido diseñadas deliberadamente para inflar de forma artificial le valor de X y X AI», señaló en un comunicado.

El objetivo sería, siempre según la Fiscalía, mejorar la cotización de esas empresas con vistas a la salida a bolsa de la entidad nacida de la fusión entre Space S y X AI, prevista en junio próximo, en un momento en el que la red social estaba en una dinámica negativa.

Las autoridades judiciales galas enviaron una comunicación a las de Estados Unidos el pasado día 17, agregó la Fiscalía, a través de los organismos de coordinación entre ambos países.

Esta alerta fue detectada en el marco de la investigación que la Fiscalía de París mantiene abierta a X, que llevaron a finales del mes pasado a un registro de las oficinas en Francia de la red social.

En concreto, la justicia francesa investiga si la red social de Musk utiliza algoritmos manipulados, pero también si ha sido cómplice en la tenencia y difusión de imágenes de menores de carácter pedo-pornográfico y de ‘deepfake’ de carácter sexual o negacionista.

En ese mismo contexto, se emitió una convocatoria para comparecer de Musk, prevista el 20 de abril próximo.

El magnate estadounidense reaccionó a aquella investigación calificándola de «ataque político» y una violación contra la libertad de expresión. EFE

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