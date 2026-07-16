La justicia india ordena proteger la vida de Wangchuk tras 19 días en huelga de hambre

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Nueva Delhi, 16 jul (EFE).- Tras 19 días de huelga de hambre del activista Sonam Wangchuk en la India, el Tribunal Superior de Delhi ordenó este jueves al Gobierno supervisar su salud y adoptar medidas médicas si su vida entra en riesgo.

Wangchuk, un conocido activista indio, ha perdido más de nueve kilos desde que inició su protesta para exigir la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, a quien responsabiliza políticamente de varios escándalos e irregularidades en exámenes oficiales.

«Nos gustaría que esta persona fuera sometida a revisiones médicas periódicas por parte de médicos del Gobierno y que, en función del informe médico, se intervenga si fuera necesaria alguna medicación», indicó el tribunal, según el portal especializado Live Law.

La decisión respondió a una petición que alertó de que Wangchuk, de 59 años, podría no sobrevivir las próximas 48 horas si no interrumpe el ayuno.

Estos 19 días de ayuno sitúan la protesta en un punto de riesgo médico y político. Wangchuk afirma consumir solo agua y sal, y ha rechazado abandonar la huelga sin una respuesta del Gobierno.

La decisión llega en medio de una creciente discusión en la India sobre si el Gobierno debe intervenir para evitar la muerte del activista o si debe responder a las demandas que motivaron la protesta.

Más de 1.800 activistas, escritores y académicos firmaron una carta pidiendo a Wangchuk que detenga su huelga porque el Ejecutivo «no tiene conciencia», según medios locales.

Wangchuk, ganador del premio Ramon Magsaysay en 2018, a menudo considerado el Nobel de Asia, ha insistido en que no pondrá fin a su huelga de hambre.

«No estoy en buena forma, pero tampoco tan mal… En lugar de pedirme que rompa el ayuno, por favor acompáñenme el 20 de julio en una marcha pacífica hacia el Parlamento», declaró el miércoles.

Su huelga forma parte de las protestas que mantiene desde hace semanas el Cockroach Janta Party (CJP), o Partido de las Cucarachas, un movimiento que empezó como una sátira en redes sociales y que exige la dimisión de Pradhan por las filtraciones e irregularidades denunciadas en varios exámenes competitivos, entre ellos la prueba nacional de acceso a medicina NEET-UG.

De continuar su protesta, Wangchuk cumplirá este sábado 21 días de ayuno a base de agua y sal, igualando la huelga que llevó a cabo en 2024 para exigir la protección de los ecosistemas y una mayor autonomía en la región norteña india de Ladakh. EFE

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