La Justicia india rechaza el recurso de Telegram y mantiene veto temporal a la aplicación

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Nueva Delhi, 19 jun (EFE).- El Tribunal Superior de Delhi rechazó este viernes el recurso de Telegram contra el bloqueo temporal impuesto por el Gobierno indio para presuntamente evitar la filtración de exámenes públicos, a tan sólo dos días de la repetición de la prueba nacional de medicina (NEET).

El Gobierno indio restringió el martes el acceso a Telegram hasta el próximo lunes 22 de junio, un día después de la celebración del examen NEET, para frenar a «mafias organizadas» que estafan grandes cantidades de dinero a estudiantes, ofreciendo exámenes falsos como la prueba oficial.

La decisión se tomó después de que el examen NEET original de mayo, en el que participaron unos dos millones de estudiantes, fuera anulado tras detectarse la venta de respuestas por unos 10.000 dólares.

El caso desató protestas de sindicatos estudiantiles y organizaciones como el recién surgido movimiento juvenil del ‘Partido de las Cucarachas’, que exige la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por este tipo de fallos en las pruebas de acceso.

Tras el recurso de Telegram, el juez Tejas Karia dictaminó este viernes que la orden gubernamental india cumple con los requisitos de proporcionalidad ante una situación de emergencia y validó el procedimiento ejecutado bajo el artículo 69A de la Ley de Tecnologías de la Información, informó el portal indio especializado LiveLaw.

La restricción, recomendada por la Agencia Nacional de Exámenes (NTA) y el Ministerio de Educación, mantendrá la aplicación fuera de servicio en el país hasta el lunes 22, bajo el argumento de evitar que se difundan pruebas falsas a través de la plataforma.

Durante la audiencia del jueves, el juez cuestionó el alcance de las restricciones, que afectarán a todo el país durante dos semanas, pues una vez que termine el apagón total de la plataforma el lunes, seguirán prohibidas funciones específicas, como la edición de mensajes, hasta el día 30.

«¿Podemos suspender los derechos de 150 millones de personas sólo porque un grupo de ciudadanos se presenta a un examen? ¿Se puede bloquear el derecho de alguien para proteger el de otro?», dijo Karia ante el tribunal.

El procurador general indio, Tushar Mehta, argumentó que la arquitectura de la página permite el uso de bots automatizados que replican canales bloqueados para seguir difundiendo contenidos sin intervención humana.

Telegram, por su parte, argumentó que el veto del Gobierno es «desproporcionado» y alegó haber eliminado más de 900 enlaces con contenido ilegal mediante herramientas de inteligencia artificial.

«Esta medida perjudica a más de 150 millones de usuarios comunes de Telegram en la India, no a los informantes que filtraron el material del examen. Y la prohibición no ha servido de nada. Las filtraciones simplemente se trasladaran a otras aplicaciones», escribió en X el fundador de la aplicación, Pavel Durov.

Para la repetición de la prueba este domingo, el Gobierno desplegará a la Fuerza Aérea para custodiar los exámenes, mientras el Buró Central de Investigaciones (CBI) indaga transacciones fraudulentas por Internet. EFE

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