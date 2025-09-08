La Justicia italiana niega candidatura del alcalde de Riace, símbolo de acogida migratoria

Roma, 8 sep (EFE).- La Justicia italiana ha impedido este lunes la candidatura electoral de Domenico Lucano, alcalde de la localidad de Riace (sur), repoblada con inmigrantes y convertida en símbolo de la acogida, en aplicación de una ley que veta en política a personas condenadas.

El alcalde y eurodiputado de Alianza Verde e Izquierda (AVS) había presentado su candidatura por ese mismo partido para las próximas elecciones regionales en Calabria (sur), que se celebrarán los próximos 5 y 6 de octubre.

Sin embargo, la comisión electoral del Tribunal de Regio Calabria le ha negado la posibilidad de presentarse a los comicios debido a una ley que excluye de la política a personas condenadas en firme.

El pasado febrero el Tribunal Supremo de Italia confirmó a ‘Mimmo’ Lucano la condena a 18 meses de prisión, lo que supuso una enorme reducción frente a los 12 años y dos meses dictados en primer grado.

El regidor se había convertido en un símbolo internacional de la acogida de inmigrantes al repoblar con ellos su localidad, Riace (sur), con graves problemas demográficos, entregándoles casas abandonadas y restaurándolas con fondos europeos.

El renacer del pueblo había sido incluso el tema de un documental de 2010 del cineasta alemán Wim Wenders titulado «Il Volo», en el que contaba la historia de cómo Lucano había logrado que su pueblo sobreviviera gracias al eficaz proyecto de acogida de refugiados.

Sin embargo, el alcalde, incluido en 2016 en la lista de Forbes como uno de los 40 líderes mundiales más influyentes, acabó siendo llevado a los tribunales acusado en octubre de 2017 por la Fiscalía de esconder detrás de este modelo migratorio un «sistema delictivo».

Se le imputaron delitos como abuso de poder, fraude, falsificación, manipulación de licitaciones y malversación de fondos contra el Estado en su gestión de la llegada de inmigrantes.

En abril de 2019 el Tribunal de Locri (sur) le condenó a 13 años y dos meses de prisión pero cuatro años después, en octubre de 2023, el Tribunal de Apelación redujo significativamente ese fallo a dieciocho meses de cárcel, confirmado luego por el Supremo.

Lucano actualmente tiene un escaño en el Parlamento Europeo en el grupo de La Izquierda y en junio de 2014 consiguió volver a ser elegido alcalde de Riace.

Los abogados de Lucano han recurrido la decisión de excluir su candidatura a las próximas elecciones regionales calabresas, de acuerdo a las mismas fuentes. EFE

