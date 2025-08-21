La Justicia keniana da 14 días a Fiscalía para revisar dispositivos del activista Mwangi

Nairobi, 21 ago (EFE).- La Justicia de Kenia otorgó este jueves un plazo de dos semanas a la Fiscalía para analizar los dispositivos electrónicos del activista Boniface Mwangi, acusado de “posesión ilegal de municiones”, que fueron confiscados junto a dos botes de gas lacrimógeno y una bala de fogueo.

El juez Gideon Kiage, del Tribunal de Primera Instancia de Kahawa, en el condado de Kiambu, fronterizo con Nairobi, autorizó a la Oficina del Director del Ministerio Público (ODPP, por sus siglas en inglés) a investigar los portátiles y teléfonos móviles incautados al activista durante su arresto el 19 de julio pasado.

La defensa de Mwangi alegó que, además de confiscar objetos no incluidos en la orden, algunos de los aparatos eran utilizados por sus hijos para sus estudios.

El tribunal indicó que los investigadores deberán informar sobre el progreso del caso o devolver los aparatos a su propietario.

Mwangi fue detenido por su presunta implicación en la facilitación de «actividades terroristas» durante las protestas del 25 de junio pasado, cuando miles de kenianos salieron a las calles para conmemorar el primer aniversario de las manifestaciones antigubernamentales de 2024.

La Fiscalía había presentado inicialmente cargos de terrorismo contra el activista, pero fueron retirados dos días después de su detención, quedando en libertad bajo fianza, aunque se mantuvo la acusación de “posesión ilegal de municiones”.

La Policía incautó nueve discos duros, dos ordenadores portátiles, dos botes de gas lacrimógeno sin usar y una bala de fogueo de 7,62 milímetros, elementos que Mwangi describió a EFE como piezas de «memorabilia» de protestas en las que participó.

Un grupo de 21 organizaciones, entre las que se encuentran la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC) y Amnistía Internacional (AI), afirmaron en un comunicado que al arresto se produjo tras «semanas de campañas de desinformación en línea coordinadas y bien financiadas» contra él y otros defensores de derechos humanos.

El caso contra el activista continuará el 4 de septiembre próximo. EFE

aam/psh