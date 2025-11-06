La Justicia libanesa rebaja la cuantía para la libertad bajo fianza de un hijo de Gadafi

Beirut, 6 nov (EFE).- La Justicia del Líbano decidió este jueves reducir significativamente la cuantía para la libertad bajo fianza de Hanibal Gadafi, hijo del dictador libio Muamar al Gadafi y quien lleva una década en prisión preventiva por presunta ocultación de información sobre la desaparición de un imán iraní-libanés.

«El magistrado Zaher Hamadeh, el juez investigador en el caso del secuestro y la desaparición del imán Musa al Sadr y de sus acompañantes, acordó reducir la fianza para poner en libertad a Hanibal Gadafi desde 11 millones de dólares hasta aproximadamente 900.000 dólares», informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Hace dos semanas, el juez ya había otorgado la libertad bajo fianza a Gadafi, pero la defensa solicitó una reducción de la cuantía, supuestamente por ser inasumible para el hijo del dictador.

Según el medio estatal libanés, este jueves también se levantó la prohibición de viaje impuesta a Gadafi, que podrá por tanto abandonar el Líbano después de pagar la fianza.

Gadafi fue detenido en el Líbano hace una década y desde entonces permaneció en prisión preventiva por presunta ocultación de información sobre la desaparición del imán Musa al Sadr, fundador del partido chií libanés Amal y quien desapareció cuando realizaba una visita oficial a Libia en 1978.

El detenido tenía apenas dos años cuando se perdió el rastro a Al Sadr en Libia y Human Rights Watch (HRW), entre otras organizaciones, ya había demandado su puesta en libertad.

El mes pasado, la familia de Al Sadr reiteró en un comunicado que Hanibal Gadafi trabajó en los órganos de seguridad del régimen de su padre y que supervisó de forma directa diversas cárceles secretas libias, por lo que dispondría de datos relevantes en el caso de la desaparición. EFE

