La justicia mantiene en prisión al hijo de la princesa heredera de Noruega

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Un tribunal de apelación revocó el miércoles la libertad provisional de Marius Borg Hoiby, el hijo de la princesa heredera de Noruega, acusado de violación y violencia contra varias mujeres.

El lunes, un juez de primera instancia ordenó la puesta en libertad del joven de 29 años, en prisión preventiva desde principios de febrero, para que pudiera estar junto a su madre, gravemente enferma.

Sin embargo, como la fiscalía recurrió, esta decisión no se había ejecutado.

«Sigue existiendo una alta probabilidad de que Marius Borg Hoiby cometa nuevos delitos si es puesto en libertad», indicó el fallo del tribunal de apelación de Oslo el miércoles.

En los últimos meses, el estado de salud de su madre, la princesa Mette-Marit, aquejada de una enfermedad pulmonar incurable, se ha deteriorado considerablemente, hasta el punto de que los médicos la incluyeron en una lista de espera para un delicado trasplante de pulmón.

Los abogados de Hoiby dijeron a la AFP estar «extremadamente decepcionados». «Se está considerando un recurso» ante el Tribunal Supremo, precisó uno de ellos, Petar Sekulic.

Hoiby, hijo de una relación anterior al matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon en 2001, conocerá el veredicto en su caso el próximo lunes.

Durante el juicio, celebrado entre el 3 de febrero y el 19 de marzo, tuvo que responder de 40 cargos, entre ellos cuatro violaciones a mujeres que no estaban en condiciones de defenderse y violencia repetida contra una expareja. El acusado negó los hechos.

La fiscalía solicitó una pena de siete años y siete meses de prisión para Hoiby, que oficialmente no forma parte de la Casa Real noruega.

El caso ha afectado la imagen de la Corona y se suma al escándalo provocado por las revelaciones sobre la correspondencia mantenida entre Mette-Marit y el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014.

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