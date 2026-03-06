La justicia nigeriana concede libertad bajo fianza a un exministro acusado de corrupción

3 minutos

Nairobi, 6 mar (EFE).- El Tribunal Superior Federal de Abuya concedió este viernes libertad bajo fianza al exministro de Justicia y exfiscal general de Nigeria, Abubakar Malami, a su esposa y a su hijo en el marco de un caso por presunto lavado de dinero valorado en unos 9.000 millones de nairas (unos 5,6 millones de dólares).

La jueza Joyce Abdulmalik concedió la libertad bajo fianza por unos 200 millones de nairas (casi 125.000 euros) para cada acusado, con dos fiadores por cada uno, que deberán presentar títulos de propiedad de terrenos situados en los distritos exclusivos de Maitama o Asokoro, en Abuya, capital del país.

Durante la audiencia del caso, impulsado por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, agencia anticorrupción), declaró el responsable de cumplimiento del banco Sterling en Abuya, David Ajoma.

Ajoma señaló que la entidad entregó en diciembre pasado a la EFCC documentación sobre una línea de crédito concedida a la empresa hotelera Rayham Hotel Limited, en la que el hijo del exfiscal general, Abdulaziz Malami, figura como director general.

Según el testificante, el préstamo estaba respaldado por una garantía en efectivo de la compañía Metropolitan Autotech, pero el nombre de Abubakar Malami no aparecía en la solicitud del crédito -sólo el de su hijo- y no se identificaron transacciones sospechosas en las cuentas revisadas.

La Fiscalía sospecha que el dinero utilizado como garantía podría ser de origen ilícito y que habría sido transferido a Metropolitan Autotech para respaldar el crédito concedido a la empresa hotelera como parte de un supuesto esquema de lavado de dinero.

De momento, el vínculo de Metropolitan Autotech con la familia Malami, que enfrenta 16 cargos por corrupción y lavado de activos, está en fase probatoria.

Aunque el testimonio no vinculó directamente al exfiscal general con la solicitud del préstamo, la EFCC indicó que no se oponía a la libertad bajo fianza, pero pidió al tribunal imponer condiciones que garantizaran la comparecencia de los acusados durante el proceso.

El tribunal ordenó a los acusados depositar sus pasaportes internacionales ante la secretaría judicial y hasta que se cumplan las condiciones de la fianza, Malami, su esposa y su hijo permanecerán bajo custodia del Servicio Correccional de Nigeria.

En otra causa paralela, Malami y su hijo también están acusados de cinco cargos relacionados con presunta financiación de terrorismo y posesión ilegal de armas de fuego.

El caso por delitos de terrorismo fue aplazado hasta el próximo 10 de marzo, y el de corrupción, hasta el día 16 de ese mes.

Malami, de 58 años, fue una de las figuras más influyentes en la Administración del ya fallecido expresidente Muhammadu Buhari entre 2015 y 2023. EFE

aam/pa/mra