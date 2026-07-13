La justicia noruega decreta prisión domiciliaria para el hijo de la princesa Mette-Marit

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Helsinki, 13 jul (EFE).- El Tribunal de Distrito de Oslo decretó este lunes prisión domiciliaria para el hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Høiby, quien fue condenado el pasado 15 de junio a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias, entre otros delitos.

Según informó la televisión pública NRK, el tribunal dictaminó que Høiby debe permanecer bajo custodia, aunque no continuará en prisión preventiva en la cárcel de alta seguridad de Ila (próxima a Oslo), sino que podrá residir en su domicilio con una tobillera electrónica en espera de que se celebre el juicio de apelación.

Tras el fallo del tribunal, la Fiscalía noruega anunció que no está conforme con esta decisión y anunció que presentará un recurso de apelación para que Høiby continúe cumpliendo su condena en prisión debido al riesgo de reincidencia.

El joven, que ha reconocido tener problemas con el alcohol y las drogas, fue condenado en primera instancia por 34 de los 39 delitos de los que fue acusado, entre ellos dos violaciones, maltrato, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, quebrantamiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tráfico.

Asimismo, fue condenado a pagar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros) a cuatro víctimas.

Høiby, de 29 años y que no forma parte de la Casa Real noruega al ser fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, solicitó en varias ocasiones la libertad condicional, pero le fue denegada y había permanecido en prisión preventiva desde el pasado 2 de febrero.

Entre otros motivos, el hijo de Mette-Marit apeló a la enfermedad de su madre, que recibió recientemente un trasplante de pulmón debido al empeoramiento de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018. EFE

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