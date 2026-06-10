La justicia paraguaya ratifica la destitución de una senadora crítica del oficialismo

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La Corte Suprema de Paraguay confirmó este lunes la expulsión del Senado de la opositora Kattya González, una de las principales figuras de la oposición, al rechazar una acción de inconstitucionalidad contra la pérdida de su investidura.

González, una de las senadoras más votadas en las elecciones de 2023, había sido destituida en 2024 por una mayoría oficialista y aliada, en una decisión que la oposición denunció entonces como un intento de disciplinar voces críticas dentro del Congreso.

Tras divulgarse la sentencia judicial que resuelve «rechazar la acción de inconstitucionalidad» pedida por González, la exsenadora manifestó «dolor» y «desilusión».

También lamentó el «desamparo» de los paraguayos «que sufren día a día bajo una justicia que responde solo a los poderosos», en un video difundido en X.

La exsenadora de 48 años llegó al Congreso dentro de una coalición opositora y se destacó por sus denuncias contra el oficialismo y sus críticas al gobierno del presidente Santiago Peña. En particular, impulsó denuncias contra el entonces senador Hernán Rivas por la supuesta falsedad de su título de abogado.

Las acusaciones de los legisladores que votaron por la destitución de González en febrero de 2024 versaban sobre un supuesto uso indebido de influencias e irregularidades administrativas.

Tras su destitución, la exsenadora recurrió a la Corte. Sostenía que el Senado violó varios artículos de la Constitución y debilitó garantías básicas del cargo de senador, como la protección frente a sanciones arbitrarias y el respeto a la representación de la oposición.

En marzo de 2026, González llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Guatemala durante una audiencia pública sobre violencia política contra las mujeres en América Latina. Acusó restricciones en su labor parlamentaria, exposiciones de su vida privada, amenazas e intentos de extorsión.

La decisión de este lunes agota las instancias judiciales internas en Paraguay.

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