La justicia permite aplicar la polémica Ley de Glaciares en una provincia de Argentina

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Una polémica ley argentina que flexibiliza las regulaciones de explotación minera en zonas glaciares superó este lunes un obstáculo judicial y podrá aplicarse en la provincia de Santa Cruz, al revocarse la medida cautelar para esa zona.

La Procuración del Tesoro, que representa jurídicamente al Estado nacional, anunció que una Cámara Federal de Apelaciones patagónica (sur) admitió un recurso de un juzgado inferior que frenó la denominada «Ley de Glaciares» impulsada por el presidente Javier Milei.

Aprobada en el Congreso el 9 de abril pese a la dura resistencia de organizaciones ambientalistas, la ley reformó la norma que regía desde 2010 para permitir a gobiernos locales redefinir las áreas de explotación minera en zona periglaciar.

La legislación se aprobó en el marco del impulso a la minería de parte del mandatario ultraliberal, que desde que asumió en 2023 buscó acelerar las inversiones en la actividad en un país que tiene vastas reservas de cobre, oro, litio y uranio.

La ley estaba suspendida en Santa Cruz desde el 24 de abril, el mismo día en que la norma entraba en vigencia.

Un juzgado había hecho lugar a la medida cautelar pedida en una demanda colectiva del Concejo Deliberante de El Calafate, localidad distante unos 80 kilómetros del glaciar Perito Moreno, monumental masa de hielo de 30 km de largo y 70 metros de altura.

La presentación solicitaba que se declarara la «inconstitucionalidad» de la ley, y el magistrado aceptó suspender la norma mientras analizaba el planteo por el «peligro» que podría suponer su ejecución.

Tras el recurso de la Procuración, una Cámara Federal de Apelaciones revocó este lunes el fallo bajo el argumento de que «no contiene ninguna evaluación sobre las disposiciones de la ley que decide suspender».

Aunque el amparo de Santa Cruz fue el primero que logró obstaculizar la nueva «Ley de glaciares», forma parte de una serie de presentaciones en distintos juzgados de diferentes puntos de Argentina.

Una demanda colectiva de Greenpeace es una de las que aguardan resolución.

Ecologistas argumentan que la exploración minera en zona periglaciar acelerará el cambio climático y restringirá el acceso al agua.

Argentina tiene unos 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea entre glaciares y glaciares de escombro, es decir, masas de hielo cubiertas por roca.

nb/nn