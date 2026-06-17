La Justicia rumana amplia la investigación contra Tate por trata y explotación sexual

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Bucarest, 17 jun (EFE).- La Fiscalía sobre crimen organizado y terrorismo de Rumanía (DIICOT) anunció este miércoles que amplia la investigación contra el ‘influencer’ británico-estadounidense Andrew Tate y su hermano Tristan por presuntos delitos de trata de seres humanos, explotación sexual y blanqueo de capitales.

Tate fue citado este miércoles en la sede de esa fiscalía para ser informado de la ampliación de estos cargos, según informan los medios rumanos, dentro de una investigación que existe desde diciembre de 2022, y que se suma a otra causa abierta por incitación al odio por sus mensajes misóginos en las redes sociales.

Según esa fiscalía especializada, Andrew Tate habría chantajeado emocionalmente a partir de 2017 a una joven rumana en situación vulnerable para explotarla sexualmente en videollamadas de pago.

Los investigadores sostienen además que la víctima fue alojada en una propiedad del condado de Ilfov, a las afueras de Bucarest, donde se le facilitó la infraestructura necesaria para dichas actividades.

DIICOT acusa también a Tate y a su entorno de haber blanqueado fondos procedentes de la supuesta trata de personas por medio de dos sociedades para ocultar el origen ilícito de sumas millonarias de dinero, que habrían sido posteriormente invertidas en inmuebles, vehículos de lujo y otros activos.

Por su parte, el equipo legal del influencer ha asegurado que la ampliación del caso responde a un procedimiento habitual y ha reiterado su inocencia.

Tate, de 39 años, y su hermano Tristan afrontan también causas abiertas en Reino Unido y Estados Unidos por abusos sexuales y violación.

Tate es un exluchador de kickboxing con millones de seguidores en redes sociales, donde se hizo conocido por exhibir un estilo de vida lujoso y por difundir mensajes misóginos, machistas y de una masculinidad agresiva.EFE

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