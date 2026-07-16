La Justicia rusa prohíbe al opositor Nadezhdin abandonar el país a un día de su juicio

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Moscú, 16 jul (EFE).- La Justicia rusa ha prohibido al opositor y exaspirante presidencial Boris Nadezhdin salir del país, una decisión que se produce a un día del juicio en el que el político corre el riesgo de ser arrestado por 15 días por extremismo, lo que le inhabilitaría como candidato a diputado.

«Anoche recibí una notificación en la que se me prohíbe viajar al extranjero», escribió el político en Telegram.

Agregó que sus abogados consideran ilegal esa decisión y van a recurrirla.

Este viernes un tribunal de Moscú decidirá si envía a Nadezhdin, acusado de extremismo por mostrar una imagen del fallecido líder opositor ruso Alexéi Navalni, a prisión por 15 días.

Nadezhdin, de 63 años, fue detenido el lunes y pasó varias horas en comisaría antes de ser liberado hasta la celebración del juicio.

Su detención se produjo pocos días después de que fuera declarado agente extranjero por el Ministerio de Justicia y a unos dos meses de las elecciones legislativas en las que planeaba participar como candidato independiente.

Si el político es finalmente arrestado por extremismo, eso le inhabilitará definitivamente como candidato a un escaño en la Duma o cámara de diputados.

Según algunos expertos, el hecho de que el opositor se mostrara desafiante después de ser catalogado agente extranjero -acusó al Kremlin de intentar «excluir a los rivales más peligrosos» para garantizar «el resultado deseado»- selló su destino a dos meses de las elecciones.

En abril pasado, Nadezhdin comentó en una entrevista con EFE que el sistema autoritario de Putin se estaba degradando y que dos tercios de los rusos desean el fin de la guerra en Ucrania.

«No pasa un día sin que sea arrestado un vicegobernador o un alcalde. Ni un solo día», subrayó, y añadió que «la situación en el país es objetivamente cada vez peor. Y la gente confía cada vez menos en el Gobierno».

A la vez, el político admitió esta semana que está estudiando la posibilidad de exiliarse en el extranjero por un tiempo a petición de miembros de su familia y debido a su estado de salud, con el objetivo de no acabar en la cárcel. EFE

mos/mb