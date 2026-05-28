La Justicia tailandesa absuelve al exlíder de la oposición de un caso de lesa majestad

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Bangkok, 28 may (EFE).- La Justicia tailandesa absolvió este jueves al impulsor del movimiento reformista y excandidato a primer ministro, Thanathorn Juangroongruangkit, de un caso de lesa majestad por una retransmisión en redes sociales en la que criticaba el programa de adquisición de vacunas estatal contra la COVID-19.

El caso surgió poco después de la disolución de su partido, el progresista Future Forward, y durante la pandemia, cuando en enero de 2021 en un video titulado «Vacuna real: ¿Quién se beneficia y quién no?» cuestionó la decisión del Gobierno de encargar a la empresa Siam Bioscience, propiedad de la monarquía, la producción de la vacuna AstraZeneca debido a su escasa experiencia en este campo.

Thanathorn también criticó a la Administración del entonces primer ministro y exjefe de la junta militar, Prayut Chan-o-cha, por los atrasos en la obtención de vacunas y acusó al Gobierno de no diversificar las fuentes de adquisición de las mismas.

Después de un proceso judicial de cinco años, el Tribunal Penal de Ratchada, en Bangkok, dictaminó hoy que sus comentarios hacían referencia al Gobierno de Prayut y no constituían un caso de lesa majestad, una ley que protege a la Casa Real de todo insulto y que ha sido utilizada en ocasiones como arma legal para desacreditar a adversarios políticos.

En cuanto a sus referencias a Siam Bioscience, el tribunal determinó que las declaraciones de Thanathorn eran veraces y no constituían difamación, según recogió el medio público ThaiPBS.

Por el momento, Thanathorn no se ha pronunciado públicamente sobre el veredicto pero, antes de entrar en la sala del tribunal, aseguró a los medios de comunicación locales que su estado de ánimo era bueno y levantó el puño derecho como símbolo de resistencia.

El movimiento fundado por Thanathorn ha tenido que enfrentarse en varias ocasiones a la justicia tailandesa: tras la disolución de Future Forward en 2020 surgió Move Forward, desmantelado en 2024, y posteriormente el Partido del Pueblo, que concurrió a las elecciones del pasado febrero, quedando como la segunda fuerza más votada, y cuyos dirigentes están ahora bajo la lupa judicial.

Move Forward (Avanzar) arrasó en los comicios de 2023 pero no pudo gobernar por el veto del entonces conservador Senado. El conservador Bhumjaithai de Anutin Charnvirakul, cercano a la monarquía y al Ejército, muy influyentes aún en Tailandia, ganó las elecciones de febrero. EFE

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