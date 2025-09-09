La Justicia tailandesa dirime si el exlíder Thaksin evitó la cárcel por trato privilegiado

Bangkok, 8 sep (EFE).- El Tribunal Supremo tailandés dirime este martes si el influyente ex primer ministro Thaksin Shinawatra recibió un trato privilegiado que le ayudó a pasar su condena por corrupción hospitalizado bajo custodia policial, en lugar de en la cárcel, al alegar problemas de salud.

Thaksin, que en agosto de 2023 volvió a Tailandia tras quince años exiliado en Dubái, huyendo de la Justicia, vuelve a sentarse en el banquillo a las 10:00 hora local (03:00 GMT), en una cita judicial que se produce once días después de que el Tribunal Constitucional destituyera a su hija Paetongtarn Shinawatra como primera ministra por haber criticado al Ejército.

El Supremo emitirá hoy su fallo sobre si el Departamento de Correccionales tailandés actuó conforme a la ley o cometió irregularidades al permitir que Thaksin cumpliera condena en un hospital bajo custodia policial en lugar de en la cárcel.

Tras regresar a Tailandia de su exilio el mismo día que su partido, el Pheu Thai, recuperó el control del Gobierno, Thaksin, figura clave de la política tailandesa en las últimas décadas, fue detenido para cumplir varias condenas pendientes por corrupción.

Sin embargo, evitó la cárcel alegando problemas de salud, un argumento que está siendo revisado ahora, cuando el exmandatario mantiene una nutrida agenda de viajes al exterior y apariciones públicas.

Thaksin estuvo hospitalizado hasta principios de 2024, cuando obtuvo la libertad condicional sin haber pasado una sola noche en prisión.

La cadena pública Thai PBS señaló que el Supremo podría declarar ahora inválidos los primeros seis meses de hospitalización y ordenar que cumpla ese tiempo en prisión.

La noche del pasado jueves, el magnate de 76 años voló a Dubái desde Tailandia en su avión privado alegando motivos de salud, lo cual suscitó rumores de que pudiera haber escapado de nuevo, si bien la víspera fue visto de regreso, con vistas en principio a acudir hoy a su cita con la Justicia.

El viaje del exmandatario se produjo además horas antes de la votación parlamentaria celebrada el pasado viernes para elegir a un nuevo primer ministro tras la destitución de Paetongtarn, de la que resultó ganador el conservador Anutin Charnvirakul.

Thaksin se sentó en el banquillo en otra ocasión recientemente, el pasado 22 de agosto, cuando un tribunal de Bangkok lo absolvió de una acusación de lesa majestad, arma empleada en ocasiones contra opositores y activistas. EFE

