La justicia tailandesa ordena que el ex primer ministro Thaksin cumpla un año de prisión

El Tribunal Supremo de Tailandia dictaminó este martes que el ex primer ministro Thaksin Shinawatra sea encarcelado durante año, al argumentar que no cumplió como es debido una condena por corrupción, ya que no pasó ni una noche en su celda y estuvo recluido en un hospital.

El líder tailandés de 76 años sigue siendo una figura central en la política del reino, pese a que han pasado décadas desde que estuvo en el poder.

Asumió como primer ministro en 2001, fue reelegido en 2005 y derrocado por el ejército en 2006 y partió al exilio. Pero desde el extranjero nunca dejó de comentar la política interna e incluso inmiscuirse, afirman sus detractores.

Thaksin fue condenado a ocho años de prisión por corrupción y abuso de poder tras regresar de su exilio en agosto de 2023.

De los ocho años de pena, solo pasó seis meses detenido, en un hospital. Se benefició de un indulto real que redujo su pena a un año de prisión y fue liberado en febrero de 2024 debido a su edad.

El político que forma parte de un clan que marca la pauta de la política tailandesa, aunque su influencia está de capa caída después de la destitución de su hija, Paetongtarn Shinawatra, como primera ministra en agosto.

«Enviarlo al hospital no fue legal, el acusado sabe que su enfermedad no era un asunto urgente y permanecer en el hospital no puede considerarse como una pena de prisión», declaró un juez que leyó el fallo en voz alta.

El tribunal emitió «una orden de encarcelamiento» y dijo que funcionarios penitenciarios de Bangkok se encargarían de «su traslado».

«Ingresó en prisión», declaró minutos más tarde un funcionario del departamento penitenciario bajo condición de anonimato.

Thaksin había llegado al tribunal con una sonrisa y posó para los fotógrafos, escoltado por su heredera política, su hija Paetongtarn.

Tras conocer la decisión, Paetongtarn abandonó el tribunal sin su padre, pero dijo a los periodistas que Thaksin está «de buen ánimo».

