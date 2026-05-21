La Justicia turca anula la elección en 2023 del líder del principal partido opositor

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Ankara/Viena, 21 may (EFE).- Un tribunal de Ankara ha anulado este jueves el nombramiento en el año 2023 de Özgür Özel como presidente del partido socialdemócrata CHP, al considerar que hubo amaños en el congreso en el que fue elegido, en un nuevo golpe judicial al principal partido opositor al presidente Recep Tayyip Erdogan.

La decisión judicial considera totalmente nulo el resultado de aquel congreso, anula la elección de Özel y su ejecutiva y establece que se debe restituir al frente del partido a Kemal Kiliçdaroglu, de 77 años, dirigente de la formación socialdemócrata desde 2010, y a su equipo.

Tras el anuncio, el principal índice bursátil turco cayó un 6 %.

El CHP ha convocado a sus afiliados y simpatizantes a que se congreguen ante la sede principal del partido en Ankara, y ha anunciado que todos los diputados se reunirán hoy en el edificio para pasar la noche allí.

El CHP ganó las elecciones locales de 2024, en la primera derrota del partido islamista AKP de Erdogan en 23 años, y desde entonces una veintena de alcaldes socialdemócratas han sido destituidos y detenidos por acusación de corrupción, incluido el regidor de Estambul, Ekrem Imamoglu, que iba a disputar la presidencia en 2028.

La decisión judicial de hoy viene tras una investigación de la Fiscalía por la supuesta compra de votos en la elección de Özel en 2023.

Bajo una acusación de pucherazo muy similar, un juzgado destituyó en septiembre de 2025 a la cúpula del partido en Estambul y puso la formación bajo control de un administrador temporal en la persona de un antiguo dirigente del CHP, enfrentado a Özel.

La Constitución no da competencias a los tribunales para cuestionar procesos electorales, una tarea que corresponde a la Junta Electoral de la nación, asegura el CHP.

En respuesta a la presión judicial, el partido celebró el pasado noviembre un congreso ordinario en el que Özel fue reelegido por unanimidad de los 1.333 delegados. EFE

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